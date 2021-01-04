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Levantamento

Mundo já tem mais de 85 milhões de casos de Covid-19

Os países que registraram os maiores números de novas infecções foram: Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Itália, Índia e Brasil

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 09:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 09:50
Coronavírus - Covid19
As infecções pelo novo coronavírus no mundo já passam de 85 milhões Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
Levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins mostra que as infecções pelo novo coronavírus no mundo já passam de 85 milhões - eram, até as 21h23 deste domingo, 85.068.700 casos relatados. A universidade faz um trabalho de monitoramento diário dos casos da doença reportados às autoridades de saúde no mundo, e identificou que, apenas nos dois primeiros dias de 2021, os novos casos de covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, superaram os 1,1 milhão de registros.
Segundo o levantamento, apenas no dia 1º foram reportados 539,3 mil novos casos, e os países que registraram os maiores números de novas infecções foram: Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Itália, Índia e Brasil. Ontem, foram registradas mais 623,1 mil novas comunicações de infectados pela doença. As mortes são 1.842.095, sendo que seis países concentram mais da metade dos óbitos: EUA (351.452), Brasil (196.018), Índia (149.435), México (126.581), Itália (75.332) e Reino Unido (75.137).

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