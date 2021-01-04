Mundo já tem mais de 85 milhões de casos de Covid-19

Segundo o levantamento, apenas no dia 1º foram reportados 539,3 mil novos casos, e os países que registraram os maiores números de novas infecções foram: Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, Itália, Índia e Brasil. Ontem, foram registradas mais 623,1 mil novas comunicações de infectados pela doença. As mortes são 1.842.095, sendo que seis países concentram mais da metade dos óbitos: EUA (351.452), Brasil (196.018), Índia (149.435), México (126.581), Itália (75.332) e Reino Unido (75.137).