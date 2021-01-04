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Imunização

Reino Unido começa a aplicar vacina da AstraZeneca

O país foi o primeiro do mundo a confirmar contágio por nova cepa do coronavírus 70% mais transmissível
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 jan 2021 às 09:21

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 09:21

Grandes expectativas surgiram com os resultados de fase 3 das vacinas de RNA mensageiro
No último dia 30 o Reino Unido autorizou o uso emergencial da vacina da AstraZeneca Crédito: Freepik
Ampliando seu programa de imunização contra a Covid-19, o Reino Unido deu início nesta segunda-feira (4) à utilização da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. A aplicação inaugural foi feita durante a manhã em um idoso de 82 anos.
Os britânicos já têm sido vacinados contra a Covid-19 desde dezembro com os profiláticos das farmacêuticas Pfizer e BioNTech. No último dia 30, o Reino Unido também autorizou o uso emergencial da vacina da AstraZeneca, na tentativa de frear a pandemia. O país, primeiro do mundo a confirmar contágio por nova cepa do coronavírus 70% mais transmissível, registrou recorde de 57.725 novos casos no dia 2 de janeiro.

BRASIL

A vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford é a principal aposta do governo Jair Bolsonaro para imunizar a população brasileira da Covid-19. No último dia 2, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a importação de duas milhões de doses do imunizante, que será fabricado e distribuído no Brasil pela Fiocruz. 

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