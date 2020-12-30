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Coronavírus

Vacina da Sinopharm tem eficácia de 79%, em resultado preliminar de fase 3

A aplicação da vacina em duas doses foi aprovada para uso emergencial na própria China e também nos Emirados Árabes

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 10:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 10:30
Avanços na vacina da covid-19
Avanços na vacina da Covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress
A vacina da chinesa Sinopharm contra a Covid-19 mostrou eficácia de 79% contra a Covid-19, de acordo com resultados preliminares da fase 3 dos estudos, e agora busca aprovação dos reguladores do país, informou um braço local da companhia estatal. A taxa informada nesta quarta-feira (30), é mais baixa do que a revelada mais cedo neste mês pelos Emirados Árabes, país em que a Sinopharm conduz a maior parte de sua fase final de testes.
A aplicação da vacina em duas doses foi aprovada para uso emergencial na própria China e também nos Emirados Árabes, bem como no Bahrein.
O aval de Pequim para uso condicional significaria que o imunizante já poderia ser usado em massa, mas a farmacêutica teria ainda de submeter seus dados finais nos estudos.

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Organização Mundial de Saúde (OMS) e o regulador da China afirmam que é preciso haver mais de 50% de eficácia, para proteger as pessoas contra a Covid-19.
As vacinas desenvolvidas pela Moderna e pela Pfizer, esta com a BioNTech, foram autorizadas nos EUA, com eficácia de 94% e 95% nos testes finais, respectivamente.
Os Emirados Árabes haviam dito anteriormente que a da Sinopharm havia mostrado eficácia de 86%, nos resultados parciais da fase 3 no país.
A China planeja vacinar até 50 milhões de pessoas antes do feriado do Ano Novo Lunar, com vacinas da Sinopharm e da Sinovac, segundo pessoas ligadas ao assunto.

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