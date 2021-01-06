Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Último da UE a vacinar contra a Covid-19, Holanda inicia imunização
Pandemia

Último da UE a vacinar contra a Covid-19, Holanda inicia imunização

Entre os países europeus, o governo holandês foi muito criticado por sua lentidão para começar o processo de vacinação
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jan 2021 às 15:23

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:23

Vacinas contra a Covid-19 já foram aprovadas em outros países, como Reino Unido
Vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em outros países Crédito: Freepik
Quase duas semanas após os primeiros países da União Europeia (UE) lançarem campanhas nacionais de imunização, a Holanda iniciou nesta quarta-feira, 6, a vacinação contra a Covid-19. Com isso, o país se torna o último integrante do bloco a iniciar a campanha de vacinação. A profissional da saúde Sanna Elkadiri, de 39 anos, foi a primeira cidadã holandesa a receber a vacina no país. Ela trabalha como cuidadora em uma casa de repouso na cidade de Veghel, no sul do país.
O governo holandês foi muito criticado por sua lentidão para começar o processo de vacinação. Nesta semana, o primeiro-ministro Mark Rutte afirmou que o país tinha focado na aquisição de doses do imunizante produzido pela Oxford/AstraZenaca, que ainda não tem recomendações sobre seu uso na UE. No momento, estão sendo aplicadas vacinas produzidas pela Pfizer/BioNTech.
O ministro da Saúde, Hugo de Jonge, classificou o início da vacinação como "um momento incrível" em declaração à imprensa. "Finalmente, depois de 10 meses estamos começando a acabar com a crise", disse. Funcionários de hospitais que mantêm contato com os pacientes de covid-19 serão os primeiros a receber a vacina, ao lado dos trabalhadores das casas de repouso do sul do país. (Com agências internacionais).

Veja Também

No exterior, governos bancam doses; no Brasil, clínicas querem negociar

OMS deve autorizar vacina da AstraZeneca entre fevereiro e março, diz diretora

Bolsonaro suspende compras de seringas até que preços "voltem à normalidade"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Pandemia Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados