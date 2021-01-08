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Pandemia

Coronavírus: ES registra 5.287 mortes e passa de 260 mil casos

Dados são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Foram mortes 22 e 2.029 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 17:03

Publicado em 

08 jan 2021 às 17:03
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay

Correção

08/01/2021 - 6:41
A primeira versão da reportagem foi publicada com o número errado de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.  O número correto é  2.029. O texto foi atualizado.  
O Espírito Santo registrou mais 22 mortes e 2.029 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizado na tarde desta sexta-feira (8).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.287 mortes provocadas pela doença e 260.970 pessoas infectadas.
O município de Vila Velha, com 35.109 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.
Em seguida, estão Serra (32.448), Vitória (29.920) e Cariacica (21.797). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.416 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.860.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 240.711. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 800 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

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08/01/2021 - 6:41
A primeira versão da reportagem foi publicada com o número errado de pessoas infectadas pelo novo coronavírus.  O número correto é  2.029. O texto foi atualizado.  

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