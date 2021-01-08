Coronavírus: ES registra 5.287 mortes e passa de 260 mil casos

Coronavírus Crédito: Pixabay

Correção A primeira versão da reportagem foi publicada com o número errado de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número correto é 2.029. O texto foi atualizado.



O Espírito Santo registrou mais 22 mortes e 2.029 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizado na tarde desta sexta-feira (8).

Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.287 mortes provocadas pela doença e 260.970 pessoas infectadas.

O município de Vila Velha, com 35.109 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19 desde o início da pandemia.

Em seguida, estão Serra (32.448), Vitória (29.920) e Cariacica (21.797). Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, também segue no topo do ranking, com 4.416 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 3.860.

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 240.711. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 800 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.