ES vai ampliar capacidade para fazer até 4 mil testes de Covid por dia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) irá ampliar a capacidade de exames em pessoas com suspeita de coronavírus no Espírito Santo. Segundo o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, a expectativa é que sejam investigados 4 mil testes por dia a partir da segunda metade de janeiro.
A informação foi divulgada durante coletiva de imprensa da Sesa, na manhã desta sexta-feira (8). Reblin ainda reiterou que, atualmente, o potencial de análise em todo o Estado é de 2 mil testes diários, mas que o governo tem capacidade de aumentar o quantitativo ainda no mês de janeiro, o que possibilitará testagens em pessoas assintomáticas, mas que tiveram contato com infectados. Essa já era uma prática adotada no Espírito Santo, mas foi suspensa em novembro, devido ao aumento de casos de Covid-19.
"Hoje retomamos o patamar de testes em 2 mil coletas por dia. Temos como meta chegar a 4 mil amostras por dia. E poderemos retomar a testagem dos contatos intradomiciliares. Isso é importante para identificar as pessoas com sintomas de Covid e identificar as pessoas sem sintomas, que têm a presença do vírus no corpo", disse o subsecretário.
O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, que também participou da coletiva pontuou, que, com o aumento da capacidade de testagem dos municípios, está previsto um acréscimo do número de casos confirmados da Covid-19 na segunda metade deste mês de janeiro. Ele anunciou ainda que haverá o credenciamento de laboratórios no interior do Espírito Santo para que seja possível aumentar a testagem, sendo que, em dezembro, o governo já havia anunciado a contratação de laboratórios particulares para a realização de mais de 60 mil testes no Estado.
“Temos pouco mais de 8 mil amostras recebidas pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) e teremos uma reunião com os municípios para poder abordar a necessidade da ampliação da capacidade de testagem. Municípios do interior e da Grande Vitória poderão mandar suas testagens diretamente para laboratórios credenciados. Na segunda quinzena de janeiro, talvez tenhamos um aumento do número de casos confirmados por conta da recuperação da capacidade de testagem dos municípios", axplicou Nésio.