ES vai ampliar capacidade para fazer até 4 mil testes de Covid por dia

"Hoje retomamos o patamar de testes em 2 mil coletas por dia. Temos como meta chegar a 4 mil amostras por dia. E poderemos retomar a testagem dos contatos intradomiciliares. Isso é importante para identificar as pessoas com sintomas de Covid e identificar as pessoas sem sintomas, que têm a presença do vírus no corpo", disse o subsecretário.

“Temos pouco mais de 8 mil amostras recebidas pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) e teremos uma reunião com os municípios para poder abordar a necessidade da ampliação da capacidade de testagem. Municípios do interior e da Grande Vitória poderão mandar suas testagens diretamente para laboratórios credenciados. Na segunda quinzena de janeiro, talvez tenhamos um aumento do número de casos confirmados por conta da recuperação da capacidade de testagem dos municípios", axplicou Nésio.