Governo do ES vai contratar laboratórios para fazer 60 mil testes de Covid-19

Com um aumento de casos e exames de coronavírus represados, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai contratar laboratórios privados para fazer 60 mil testes de Covid-19 por mês. O exame que será feito é o do tipo PCR, que detecta se o paciente está com a doença no momento da coleta.
A pasta publicou no Diário Oficial do Estado, nesta segunda-feira (07), um chamamento público para a contratação de laboratórios privados para fazer esse atendimento de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS). Em uma portaria anterior, publicada na quinta-feira (03), a pasta já tinha definido que pagaria R$ 160 por cada exame na rede particular e citou que o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) "extrapolou a sua capacidade de pesquisa para diagnóstico da Covid-19".
O credenciamento dessas empresas é uma das estratégias do governo do Estado para conseguir dar vazão ao aumento de demanda que surgiu desde que os casos voltaram a crescer no Espírito Santo.
A alta demanda fez com que a Sesa suspendesse por 21 dias o teste de Covid-19 para pessoas sem sintomas. O grupo, que havia sido incluído recentemente numa estratégia do governo de ampliação de testagem para a doença, é aquele formado por quem convive com pacientes infectados confirmados, chamado de contato intradomiciliar, e que são assintomáticos.
ES ULTRAPASSA PICO REGISTRADO EM JUNHO E JULHO
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou neste domingo (06), através de sua conta no Twitter, que o Espírito Santo conseguiu ultrapassar em novembro o pico que a doença havia registrado no final de junho e início do mês de julho. Na última semana, o governador Renato Casagrande admitiu que o Estado tinha testes represados no Lacen. Na quinta-feira (03), a assessoria de Casagrande acrescentou que eram 15 mil testes nessa condição, dos quais 6 mil estavam perto de ser liberador
Desde o início da pandemia até esta quinta-feira (26), já foram realizados mais de 659 mil testes pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen) e pela rede privada, incluindo até então os casos intradomiciliares. No último fim de semana, o Espírito Santo ultrapassou a marca dos 200 mil casos confirmados de Covid-19. A doença já matou quase 4,4 mil pessoas no Estado.
Correção
07/12/2020 - 2:07
A versão anterior desta reportagem informava que mais de 659 mil testes foram realizados pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen). No entanto, esse dado se refere tanto aos testes feitos pela rede pública, quanto privada. O texto foi corrigido.