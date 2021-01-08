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Mapa de Risco

Municípios do Sul do ES entram no risco alto da Covid-19; veja novo mapa

Alfredo Chaves, Guarapari e Linhares retornam ao risco moderado. Confira  a classificação de cada município do Estado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

08 jan 2021 às 19:03

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 19:03

Novo mapa traz oito cidades do ES em risco alto
Novo mapa traz oito cidades do ES em risco alto Crédito: Divulgação/Governo do ES
Municípios do Sul do ES entram no risco alto da Covid-19; veja novo mapa
governo do Estado divulgou o novo Mapa de Risco de transmissão da Covid-19, que começa a valer a partir da próxima segunda-feira (11). Pela classificação, oito cidades capixabas vão estar em risco alto, ou seja, terão mais restrições: Colatina, Governador Lindenberg, Guaçuí, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
De acordo com o mapa, 59 municípios estarão em risco moderado e 11 no baixo. Em comparação com o mapa desta semana, vão entrar na classificação vermelha Guaçuí, Mimoso do Sul e Muniz Freire, todos no Sul do Estado. Vão sair do risco alto para o moderado Alfredo Chaves, Guarapari, e Linhares.
Para fazer a classificação das cidades, o governo considera fatores como a taxa de ocupação de UTIs, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
O Mapa de Risco, segundo o governo, segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas seguem parâmetros técnicos.

VEJA  A CLASSIFCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

  • RISCO ALTO: Colatina, Governador Lindenberg, Guaçuí, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
  • RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Itaguaçu, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.
  • RISCO BAIXO: Barra de São Francisco, Iconha, Irupi, Itapemirim, Itarana, Mantenópolis, Muqui, Pedro Canário, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vila Pavão.

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