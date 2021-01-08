Novo mapa traz oito cidades do ES em risco alto Crédito: Divulgação/Governo do ES

Your browser does not support the audio element. Municípios do Sul do ES entram no risco alto da Covid-19; veja novo mapa

governo do Estado divulgou o novo Mapa de Risco de transmissão da Covid-19 , que começa a valer a partir da próxima segunda-feira (11). Pela classificação, oito cidades capixabas vão estar em risco alto, ou seja, terão mais restrições: Colatina, Governador Lindenberg, Guaçuí, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.

De acordo com o mapa, 59 municípios estarão em risco moderado e 11 no baixo. Em comparação com o mapa desta semana, vão entrar na classificação vermelha Guaçuí, Mimoso do Sul e Muniz Freire, todos no Sul do Estado. Vão sair do risco alto para o moderado Alfredo Chaves, Guarapari, e Linhares.

O novo Mapa de Risco que entra em vigor na próxima segunda (11) até domingo (17) traz 8 municípios em risco alto, 59 no moderado e 11 em risco baixo. Seguimos com atenção redobrada, respeitando os protocolos de saúde e evitando aglomerações. Cada um precisa fazer sua parte. pic.twitter.com/mnYzUnUYf9 — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 8, 2021

Para fazer a classificação das cidades, o governo considera fatores como a taxa de ocupação de UTIs, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

O Mapa de Risco, segundo o governo, segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas seguem parâmetros técnicos.

VEJA A CLASSIFCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

RISCO ALTO: Colatina, Governador Lindenberg, Guaçuí, Marilândia, Mimoso do Sul, Muniz Freire, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.

RISCO MODERADO: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Itaguaçu, Iúna, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.