Inspetor penitenciário é baleado e tem arma roubada no Morro do Moreno

Samu prestou atendimento à vítima no Morro do Moreno Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um inspetor penitenciário foi baleado em uma tentativa de assalto no topo do Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da noite deste domingo (10). Segundo informações do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo, a vítima, identificada como Rodrigo Figueiredo da Rosa, foi baleada nas costas e a bala atingiu uma das vértebras, o que pode ter deixado o agente paraplégico. Ele ainda teve a arma roubada.

Após ser atingido pelos tiros, o inspetor ficou sem sentir as pernas e os braços, o que dificultou o resgate já que a vítima estava em uma área de difícil acesso. A Polícia Militar apoiou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para que a equipe de resgate conseguisse chegar ao local. O Corpo de Bombeiros também acionado para ajudar na retirada do homem.

"De acordo com os médicos, a munição atingiu a sétima vértebra dele, e ele perdeu os movimentos das pernas. Com muita fisioterapia, ele volta a movimentar os braços, mas a informação que recebemos é de que vai ficar paraplégico", explicou o diretor do sindicato, Sostenes Araújo, que acompanha o caso.

De acordo com informações do sindicato, a vítima foi baleada depois que os criminosos perceberam que o inspetor estava armado. Outras pessoas também foram assaltadas no local.

"Ele estava caído na subida da pedra. Alguns populares haviam puxado já que ele estava bem próximo de cair do precipício quando ele foi atingido. Ele não tinha muitos movimentos e a gente precisou fazer o afastamento dele da pedra", contou o sargento Prates, em entrevista à TV Gazeta.

A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar vasculharam a mata para tentar localizar algum suspeito, mas ninguém foi encontrado.

Já a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, o antigo São Lucas. Por nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Até o momento nenhum suspeito foi detido.

A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.