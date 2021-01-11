Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Inspetor penitenciário é baleado e tem arma roubada no Morro do Moreno

Após ser atingido pelos tiros, o inspetor ficou sem sentir as pernas, o que dificultou o resgate já que a vítima estava em uma área de difícil acesso
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

11 jan 2021 às 08:50

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 08:50

Agente penitenciário foi baleado nas costas e teve a arma levada pelos bandidos no Morro do Moreno
Samu prestou atendimento à vítima no Morro do Moreno Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um inspetor penitenciário foi baleado  em uma tentativa de assalto no topo do Morro do Moreno, em Vila Velha, no início da noite deste domingo (10). Segundo informações do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo, a vítima, identificada como Rodrigo Figueiredo da Rosa, foi baleada nas costas e a bala atingiu uma das vértebras, o que pode ter deixado o agente paraplégico. Ele ainda teve a arma roubada.
Após ser atingido pelos tiros, o inspetor ficou sem sentir as pernas e os braços, o que dificultou o resgate já que a vítima estava em uma área de difícil acesso. A Polícia Militar apoiou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para que a equipe de resgate conseguisse chegar ao local. O Corpo de Bombeiros também acionado para ajudar na retirada do homem.
"De acordo com os médicos,  a munição atingiu a sétima vértebra dele, e ele perdeu os movimentos das pernas. Com muita fisioterapia, ele volta a movimentar os braços, mas a informação que recebemos é de que vai ficar paraplégico", explicou o diretor do sindicato, Sostenes Araújo, que acompanha o caso.

Veja Também

Após perseguição, carro usado em roubo bate em poste na Praia do Suá

Carro de artesão assassinado em Vitória é encontrado em Vila Velha

Suspeito de matar homem na noite de Réveillon em Guaçuí é preso no RJ

De acordo com informações do sindicato, a vítima foi baleada depois que os criminosos perceberam que o inspetor estava armado. Outras pessoas também foram assaltadas no local.
"Ele estava caído na subida da pedra. Alguns populares haviam puxado já que ele estava bem próximo de cair do precipício quando ele foi atingido. Ele não tinha muitos movimentos e a gente precisou fazer o afastamento dele da pedra", contou o sargento Prates, em entrevista à TV Gazeta
A Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais da Polícia Militar vasculharam a mata para tentar localizar algum suspeito, mas ninguém foi encontrado.
Já a vítima foi levada em estado grave para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, o antigo São Lucas.  Por nota,  a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC). Até o momento nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Agente penitenciário foi baleado nas costas e teve a arma levada pelos bandidos no Morro do Moreno
Agente f Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Morro do Moreno Sejus Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O outono é uma estação propícia para procedimentos como
Outono e beleza: veja os procedimentos ideais para pele e cabelo nesta estação
Vitamina pré-treino: 3 receitas caseiras ricas em proteínas
Na obra “Vidas Entrelaçadas”, uma diretora de cinema vê sua vida transformada ao enfrentar um diagnóstico enquanto cruza caminhos com mulheres do universo da alta-costura (Imagem: Reprodução digital | Synapse Distribution)
Cinema: 5 filmes imperdíveis que estreiam nesta semana de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados