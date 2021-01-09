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Tiro no olho

Suspeito de matar homem na noite de Réveillon em Guaçuí é preso no RJ

Suspeito foi localizado na última quinta-feira (7), na cidade de Itaperuna, no Rio de Janeiro

Publicado em 

08 jan 2021 às 21:03

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 21:03

Delegacia de Guaçuí
Delegacia de Guaçuí Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Uma ação conjunta da Delegacia de Polícia Civil de Guaçuí, com apoio das polícias Militar e Civil de São de José de Ubá e de Itaperuna, no Rio de Janeiro, resultou na prisão de um homem de 30 anos, suspeito de matar um homem de 29 anos com um tiro no olho na noite de Réveillon, na localidade de São Pedro de Rates, em Guaçuí.
A prisão ocorreu no início da noite desta quinta-feira (7) em Itaperuna, para onde o suspeito fugiu após o crime. “As investigações começaram logo após o fato e rapidamente chegamos à autoria do crime. Representamos pela prisão temporária do indivíduo e a justiça expediu o mandado, que foi cumprido nesta operação”, explicou o titular da DP de Guaçuí, delegado Marcos Nery.
Segundo as investigações, na noite de Ano Novo, a vítima teve um desentendimento com duas mulheres, mãe e filha. O autor, que é ex-namorado da filha, estava no mesmo local e interviu, disparando contra a vítima, com um revólver calibre 32.

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“Ao ser preso, ele confirmou todos os fatos, confessando o crime. O investigado afirmou também que dispensou a arma em um rio durante a fuga. Fizemos buscas no local em que ele afirmou ter dispensado a arma, porém ela não foi encontrada”, disse o delegado.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia de Guaçuí, onde prestou depoimento e, em seguida, foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

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