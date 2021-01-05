Polícia conclui inquérito sobre a morte de Erica Bonometti, em Guaçuí

Erica e Manoel Victor Crédito: Redes sociais

Ainda segundo a polícia, o inquérito será remetido à Justiça na próxima quinta-feira (7), após o fim do recesso judicial, e diligências continuam sendo realizadas com o objetivo de localizar o suspeito. O pedido de prisão preventiva foi representado pelo delegado responsável pelo caso e expedido pelo poder judiciário no último dia 18.

Para a mãe de Erica, Angelina Bonometti, a esperança é que a justiça seja feita e que o caso da filha sirva de alerta para outras famílias. “Eu quero que a Justiça faça alguma coisa, mas se a Justiça da terra falhar, eu tenho certeza que a de Deus não falha. Espero que a justiça seja feita, não só para nós, mas para todos os outros casos. A lei tem que ser mais rigorosa. Ele falou que se ela registrasse queixa, ele ia pegar ela. Ele ameaçou e fez”, disse.

Angelina contou também que tem tomado remédio para lidar com a dor de ter perdido uma filha. “Estou tomando remédio ainda. Quando a gente começa a analisar tudo, nem consegue dormir. É muito difícil. Muito triste o que aconteceu. Eu pedia para Deus que não tirasse nenhum filho de mim, antes de mim, e agora, eu fico me perguntando: 'Por que, meu Deus?'. É muito triste uma mãe enterrar um filho. Meu coração está queimando”, finalizou a mãe de Erica.

O CASO