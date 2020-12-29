Principal suspeito de matar ex-mulher em Guaçuí segue foragido

Erica e Manoel Victor Crédito: Redes sociais

O pedido de prisão preventiva foi representado pelo delegado responsável pelo caso e expedido pelo poder judiciário no último dia 18. De acordo com a Polícia Civil , o caso segue sob investigação e buscas continuam sendo feitas com o apoio da Polícia Militar , com o objetivo de localizá-lo.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Erica foi encontrada morta no dia 15 de dezembro, às margens de uma estrada na zona rural de Guaçuí. A família disse que ela estava com o rosto totalmente desfigurado. No atestado de óbito consta que a causa da morte foi hemorragia cerebral - trauma crânio encefálico, mas os familiares afirmam que ainda não sabem como ela morreu.

Estamos aguardando o resultado da perícia. Não sabemos ainda o que ele usou. Estamos todos abalados. Chocados com tudo isso. O rosto dela ficou todo desfigurado. Irreconhecível. Queremos Justiça. Muito angustiante para a família, disse um familiar que prefere não se identificar.

O CASO

Erica de Jesus Bonometti, de 31 anos, foi encontrada morta na tarde de 15 de dezembro, na estrada de São Romão, zona rural de Guaçuí, no Caparaó Capixaba. Segundo a Polícia Militar, Manoel Victor Almeida da Silva encontrou a vítima vindo de Dores do Rio Preto com uma amiga que dirigia o veículo. Para conseguir pegar a ex-mulher ele provocou uma colisão com o carro, tirou ela a força e obrigou que ela fosse para o veículo dele.

Momentos depois os policiais foram informados que um corpo havia sido encontrado na estrada rural em direção a São Romão. Quando chegaram ao local, confirmaram ser o de Erica. O carro que Manoel Victor usava na hora que sequestrou a ex-mulher, foi apreendido.

ESTAVAM SEPARADOS