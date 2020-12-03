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Vandalismo

Fórum de Guaçuí amanhece com porta de vidro quebrada

Porta de vidro foi quebrada por uma lajota. Vigilante do local chamou a Polícia Militar ao assumir o serviço durante a manhã (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 18:44

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 18:44

Fórum amanheceu quebrado em Guaçuí Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O fórum de Guaçuí, na Região do Caparaó, amanheceu nesta quinta-feira (03) com uma das portas de vidro quebrada por uma pedra. O vigilante chamou a Polícia Militar ao assumir o serviço durante a manhã. Segundo a Polícia Civil, o local passou por perícia. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime.
Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, apenas um dos vidros da porta principal do Fórum de Guaçuí foi quebrado por uma lajota. O vidro foi trocado e o expediente do local funcionou normalmente, informou o órgão.
A Polícia Militar acrescentou que uma equipe esteve no local para o registro da ocorrência e acionou a perícia da Polícia Civil, que também já foi realizada.
A porta do fórum foi quebrada por uma lajota  Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o caso será investigado pela delegacia de Guaçuí e que diligências já estão em andamento. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Denúncias que ajudem na investigação podem ser feitas pelo 181. O denunciante não precisa se identificar.

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