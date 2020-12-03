Fórum de Guaçuí amanhece com porta de vidro quebrada

Por meio de nota, a Polícia Civil disse que o caso será investigado pela delegacia de Guaçuí e que diligências já estão em andamento. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada. Denúncias que ajudem na investigação podem ser feitas pelo 181. O denunciante não precisa se identificar.