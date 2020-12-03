Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homicídio em maio

Polícia prende dupla envolvida em morte de casal em Feu Rosa, na Serra

O crime aconteceu em maio deste ano; um homem e uma mulher foram atingidos por disparos de arma de fogo quando passavam de moto por uma rua do bairro, no dia 14 daquele mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 17:25

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 17:25

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) prendeu nesta quinta-feira (3) um homem de 24 anos e uma mulher, uma manicure de 19, envolvidos em um duplo homicídio ocorrido no dia 14 de maio deste ano no bairro Feu Rosa, na Serra.
À época, o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) afirmou que o casal morto  um homem de 22 anos, identificado como Flodoaldo Togneri Neto, e uma universitária de 21, que não teve a identidade revelada  estava de moto quando foi alvejado por disparos de arma de fogo.

Veja Também

Morta em Linhares, menina Heloísa faria 3 anos no próximo mês

Julgamento do acusado de matar amigo em 2008 começa nesta quinta no ES

Informações passadas em coletiva de imprensa realizada nesta tarde (3) dão conta de que com essas prisões, lideradas pela delegada Raffaella Aguiar, da DHPM, a polícia já prendeu 4 dos investigados até então pela morte do casal, sendo que um deles é apontado pelas investigações como o mandante. A polícia procura por pelo menos mais duas pessoas que teriam participação no caso.

A MOTIVAÇÃO

As investigações apontam que Flodoaldo esteve em uma casa para negociar uma arma e teria ouvido que lá estava armazenada uma grande quantidade de drogas. Cerca de 3 horas depois, a Polícia Militar esteve na casa onde traficantes da região de Feu Rosa e Jacaraípe guardavam os entorpecentes e apreendeu a droga.
"Ele foi procurar por pessoas dessa outra facção para resolver uma pendência sobre uma arma calibre 12. Nesse encontro, ele soube que no local havia uma grande quantidade de drogas. Horas depois, a Polícia Militar bateu lá e apreendeu os entorpecentes", detalhou a delegada.
Delegada titular da DHPM, Rafaella Aguiar
Delegada titular da DHPM, Raffaella Aguiar Crédito: Polícia Civil
Com isso, os traficantes chegaram à conclusão de que Flodoaldo havia delatado sobre as armas e então planejaram uma emboscada para matá-lo. "Esse encontro ocorreu dias antes da data do crime. Também foram apreendidos nesta quinta-feira (3) uma arma calibre 32 com munições e uma cápsula deflagrada calibre .380, compatível com os tiros que vitimaram o casal", finalizou Raffaella Aguiar.
No dia do crime, Flodoaldo e a amante iriam pegar uma chave de uma casa com uma pessoa ligada à quadrilha. Eles iriam para o local para manterem relações. No caminho, o casal foi surpreendido pelos criminosos que abriram fogo contra eles em uma rua do bairro Feu Rosa.
A delegada esclareceu que embora tenha sido morto por traficantes, Flodoaldo não tinha desavenças com eles. O rapaz até tinha ligação com uma outra organização criminosa, mas os dois grupos se toleravam na região de Feu Rosa e Jacaraípe.

Correção

03/12/2020 - 5:54
O crédito da imagem na reportagem é da Polícia Civil. A informação foi corrigida.

Veja Também

Polícia Militar apreende mais de 300 pinos de cocaína em Pinheiros

Após esposa questionar ação da PM, Justiça libera motoboy preso em Vitória

Justiça manda prender homem suspeito de agredir três ex-companheiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump
Imagem de destaque
Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados