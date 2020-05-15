Casal é morto a tiros no meio da rua ao passar de moto em bairro da Serra

Já o jovem que pilotava a moto chegou a correr na tentativa de fugir dos atiradores, porém foi alcançado e morto. A polícia investiga a motivação dos assassinatos e acredita que o alvo dos criminosos era o rapaz. Desta forma, a mulher teria morrido apenas por estar na companhia do parceiro na motocicleta.