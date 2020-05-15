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Violência

Casal é morto a tiros no meio da rua ao passar de moto em bairro da Serra

Um homem e uma mulher foram atingidos por disparos quando passavam de moto por uma rua do bairro Feu Rosa, na noite desta quinta-feira (14). Polícia acredita que o alvo era o rapaz que pilotava ao veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 09:57

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 09:57

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a morte do casal na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva
Um casal foi assassinado a tiros no bairro Feu Rosa, na Serra, na noite desta quinta-feira (14). Segundo o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a dupla estava de moto quando foi alvejada por disparos de arma de fogo.
De acordo com a Polícia Civil, o homem assassinado tinha 22 anos e foi identificado Flodoaldo Togneri Neto. Ele acabou atingido por dois disparos nas costas e outro no rosto. 
Casal é morto a tiros no meio da rua ao passar de moto em bairro da Serra
Já a mulher, que não foi identificada, aparentava ter cerca de 20 anos. A jovem foi alvejada por pelo menos dois tiros  um no abdome, caiu na rua e chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém não resistiu aos ferimentos.

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Já o jovem que pilotava a moto chegou a correr na tentativa de fugir dos atiradores, porém foi alcançado e morto. A polícia investiga a motivação dos assassinatos e acredita que o alvo dos criminosos era o rapaz. Desta forma, a mulher teria morrido apenas por estar na companhia do parceiro na motocicleta.

NOITE VIOLENTA

Além do crime ocorrido em Feu Rosa, a polícia registrou outro assassinato entre 19 horas de quinta-feira e 7 horas desta sexta-feira (15) na Grande Vitória. Foram pelo menos seis ocorrências registradas no período.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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