Um casal foi assassinado a tiros no bairro Feu Rosa, na Serra, na noite desta quinta-feira (14). Segundo o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a dupla estava de moto quando foi alvejada por disparos de arma de fogo.
De acordo com a Polícia Civil, o homem assassinado tinha 22 anos e foi identificado Flodoaldo Togneri Neto. Ele acabou atingido por dois disparos nas costas e outro no rosto.
Casal é morto a tiros no meio da rua ao passar de moto em bairro da Serra
Já a mulher, que não foi identificada, aparentava ter cerca de 20 anos. A jovem foi alvejada por pelo menos dois tiros um no abdome, caiu na rua e chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém não resistiu aos ferimentos.
Já o jovem que pilotava a moto chegou a correr na tentativa de fugir dos atiradores, porém foi alcançado e morto. A polícia investiga a motivação dos assassinatos e acredita que o alvo dos criminosos era o rapaz. Desta forma, a mulher teria morrido apenas por estar na companhia do parceiro na motocicleta.
NOITE VIOLENTA
Além do crime ocorrido em Feu Rosa, a polícia registrou outro assassinato entre 19 horas de quinta-feira e 7 horas desta sexta-feira (15) na Grande Vitória. Foram pelo menos seis ocorrências registradas no período.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta