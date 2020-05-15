Polícias Civil e Militar do ES prendem traficante em Minas Gerais

Operação contou com as polícias Civil e Militar do ES, além da Polícia Civil de Minas Gerais

As polícias Civil e Militar do Espírito Santo realizaram uma operação conjunta, nesta quinta-feira (14), em Governador Valadares, Minas Gerais, e prenderam um traficante de 29 anos, responsável por determinar ataques a rivais na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha. O suspeito responde por crimes como homicídio, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo.