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Operação conjunta

Polícias Civil e Militar do ES prendem traficante em Minas Gerais

Ele foi localizado em Governador Valadares e é responsável por determinar ataques a rivais na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha, segundo a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 22:31

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 22:31

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Operação contou com as polícias Civil e Militar do ES, além da Polícia Civil de Minas Gerais Crédito: Carlos Alberto Silva
As polícias Civil e Militar do Espírito Santo realizaram uma operação conjunta, nesta quinta-feira (14), em Governador Valadares, Minas Gerais, e prenderam um traficante de 29 anos, responsável por determinar ataques a rivais na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha. O suspeito responde por crimes como homicídio, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo.
Além disso, o suspeito também é investigado por sequestrar funcionários e extorquir empresários do setor de internet. A operação teve o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.
Mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (15)

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