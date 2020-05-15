Polícias Civil e Militar do ES prendem traficante em Minas Gerais

As polícias Civil e Militar do Espírito Santo realizaram uma operação conjunta, nesta quinta-feira (14), em Governador Valadares, Minas Gerais, e prenderam um traficante de 29 anos, responsável por determinar ataques a rivais na região da Grande Santa Rita, em Vila Velha. O suspeito responde por crimes como homicídio, tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo.
Além disso, o suspeito também é investigado por sequestrar funcionários e extorquir empresários do setor de internet. A operação teve o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.
Mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (15)