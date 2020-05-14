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Pandemia

Coronavírus no ES: veja número de policiais e bombeiros afastados

São 72 afastamentos por suspeita ou diagnóstico da doença. Do total, 44 são policiais militares, 14 são policiais civis e 14 são bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 16:23

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 16:23

Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES
Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
POR G1 ES  Até o momento, 72 profissionais que atuam na Segurança Pública do Espírito Santo, incluindo policiais militares, civis e membros do Corpo de Bombeiros, encontram-se afastados das funções por suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).
Os dados foram enviados a pedido do G1 na manhã desta quinta-feira (14) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).
Para os representantes da pasta, a quantidade de efetivos retirados das ruas em função do vírus não é capaz de prejudicar a realização das atividades operacionais (tendo em vista que o efetivo total é de 11,7 mil servidores), mas acende um alerta para que a evolução do número de casos seja acompanhada de perto.
Coronavírus no ES - veja número de policiais e bombeiros afastados
"Dentro do complexo de segurança, não é uma número assustador, mas mesmo o menor índice já acende um alerta", pontua o subsecretário de Gestão Estratégica da Sesp, coronel Reinaldo Brezinski.
De acordo com o subsecretário, não houve registros de mortes entre os policiais ativos que foram infectados.
A primeira confirmação de que um policial havia sido contaminado surgiu no final de março, em Jardim Camburi, Vitória.

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NÚMEROS

POLÍCIA MILITAR
Dos 72 policiais afastados, 44 são da Polícia Militar, sendo 34 pacientes suspeitos e outros dez confirmados.
Entre policiais curados e que ainda estão doentes, o número de confirmações da doença na corporação chegou a 31.
  • Casos suspeitos no momento: 34
  • Casos confirmados momento: 10
  • Total de curados: 21
  • Total de infectados (curados ou não): 31
  • Profissionais afastados no momento: 44
POLÍCIA CIVIL
Já na Polícia Civil, são 14 policias afastados, dos quais nove casos são suspeitos e cinco já foram confirmados. Ao todo, 26 policiais civis já foram diagnosticados com o vírus, mas três estão curados.
  • Casos suspeitos no momento: 9
  • Casos confirmados momento: 5
  • Total de curados: 3
  • Total de infectados (curados ou não): 8
  • Profissionais afastados no momento: 14
CORPO DE BOMBEIROS
Já entre os bombeiros, o número total de confirmações foi menor, chegando a seis. Dois membros da corporação já estão curados, mas 14 seguem afastados de suas funções por suspeita (10) e por confirmação (4) da doença.
  • Casos suspeitos no momento: 10
  • Casos confirmados momento: 4
  • Total de curados: 2
  • Total de infectados (curados ou não): 6
  • Profissionais afastados no momento: 14

ESTRATÉGIA PARA CONTER OS CASOS

Se comparados ao de estados vizinhos como o Rio de Janeiro, onde dez policiais já foram mortos em função da Covid-19 e 675 foram infectados pela doença, os números do Espírito Santo vêm se mantendo baixos.
Conforme avalia o subsecretário Reinaldo Brezinski, o resultado se deve a um conjunto de medidas que vêm sendo tomadas conjuntamente com o governo estadual desde os primeiros sinais da pandemia no estado.
Ele lembra, por exemplo, que foi firmada uma parceria entre as prefeituras da Grande Vitória e as forças policiais para a limpeza e higienização de delegacias e pátios.
Para além disso, houve uma redução do fluxo de pessoas nas unidades, uma vez que mais serviços passaram a ser oferecidos pela internet, como os boletins on-line.
"Dentro da Sesp, nós temos o Ciodes, onde normalmente há um grande aglomerado de pessoas, pois vários órgãos atuam juntos. Mas desde o dia 16, 17 de março, nós abrimos janelas, desativamos o ar-condicionado e remanejamos algumas agências. A Guarda e o Corpo de Bombeiros, por exemplo, passaram a operar em outras salas", pontua o secretário.
Ainda segundo ele, a distância entre os atendentes que recebem as denúncias da população também foi ampliada.

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