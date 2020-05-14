Coronavírus no ES: veja número de policiais e bombeiros afastados

Chefatura de Polícia Civil de Vitória, ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

POR G1 ES  Até o momento, 72 profissionais que atuam na  Até o momento, 72 profissionais que atuam na Segurança Pública do Espírito Santo , incluindo policiais militares, civis e membros do Corpo de Bombeiros, encontram-se afastados das funções por suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19).

Para os representantes da pasta, a quantidade de efetivos retirados das ruas em função do vírus não é capaz de prejudicar a realização das atividades operacionais (tendo em vista que o efetivo total é de 11,7 mil servidores), mas acende um alerta para que a evolução do número de casos seja acompanhada de perto.

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"Dentro do complexo de segurança, não é uma número assustador, mas mesmo o menor índice já acende um alerta", pontua o subsecretário de Gestão Estratégica da Sesp, coronel Reinaldo Brezinski.

De acordo com o subsecretário, não houve registros de mortes entre os policiais ativos que foram infectados.

A primeira confirmação de que um policial havia sido contaminado surgiu no final de março, em Jardim Camburi, Vitória.

NÚMEROS

POLÍCIA MILITAR

Dos 72 policiais afastados, 44 são da Polícia Militar, sendo 34 pacientes suspeitos e outros dez confirmados.

Entre policiais curados e que ainda estão doentes, o número de confirmações da doença na corporação chegou a 31.

Casos suspeitos no momento: 34

Casos confirmados momento: 10

Total de curados: 21

Total de infectados (curados ou não): 31

Profissionais afastados no momento: 44

POLÍCIA CIVIL

Já na Polícia Civil, são 14 policias afastados, dos quais nove casos são suspeitos e cinco já foram confirmados. Ao todo, 26 policiais civis já foram diagnosticados com o vírus, mas três estão curados.

Casos suspeitos no momento: 9

Casos confirmados momento: 5

Total de curados: 3

Total de infectados (curados ou não): 8

Profissionais afastados no momento: 14

CORPO DE BOMBEIROS

Já entre os bombeiros, o número total de confirmações foi menor, chegando a seis. Dois membros da corporação já estão curados, mas 14 seguem afastados de suas funções por suspeita (10) e por confirmação (4) da doença.

Casos suspeitos no momento: 10

Casos confirmados momento: 4

Total de curados: 2

Total de infectados (curados ou não): 6

Profissionais afastados no momento: 14

ESTRATÉGIA PARA CONTER OS CASOS

Se comparados ao de estados vizinhos como o Rio de Janeiro, onde dez policiais já foram mortos em função da Covid-19 e 675 foram infectados pela doença, os números do Espírito Santo vêm se mantendo baixos.

Conforme avalia o subsecretário Reinaldo Brezinski, o resultado se deve a um conjunto de medidas que vêm sendo tomadas conjuntamente com o governo estadual desde os primeiros sinais da pandemia no estado.

Ele lembra, por exemplo, que foi firmada uma parceria entre as prefeituras da Grande Vitória e as forças policiais para a limpeza e higienização de delegacias e pátios.

Para além disso, houve uma redução do fluxo de pessoas nas unidades, uma vez que mais serviços passaram a ser oferecidos pela internet, como os boletins on-line.

"Dentro da Sesp, nós temos o Ciodes, onde normalmente há um grande aglomerado de pessoas, pois vários órgãos atuam juntos. Mas desde o dia 16, 17 de março, nós abrimos janelas, desativamos o ar-condicionado e remanejamos algumas agências. A Guarda e o Corpo de Bombeiros, por exemplo, passaram a operar em outras salas", pontua o secretário.