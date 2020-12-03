Julgamento do acusado de matar amigo em 2008 começa nesta quinta no ES

Leonardo Zanotelli Cavalcante foi morto em 2008 Crédito: Arquivo pessoal

Começa, nessa quinta-feira (03), o julgamento de Marcos Vitor Rocha Martins, acusado de matar o jovem Leonardo Zanotelli Cavalcante, em Vila Velha . O caso aconteceu em 2008. De acordo com as investigações, Marcos convidou o amigo para ir à casa dele e pegou uma arma do pai dele, que era policia civil, colocou munição e, ao mexer na arma, atirou contra Leonardo, que tinha 18 anos na época.

O primeiro procedimento é a escolha dos jurados, que vão decidir o destino do réu, e logo depois tem início os interrogatórios das testemunhas no Fórum de Vila Velha.

A família da vítima busca por Justiça há 12 anos. "A expectativa para quinta-feira é que o corpo de sentença tenha a empatia de ver a nossa dor, o nosso sofrimento e a nossa luta por Justiça, e que o resultado seja eu ouvir: 'condenado'. Não existe outra resposta para mim", comenta Bernadete Zanotti Cavalcante, mãe de Leonardo.

Marcos Vitor Rocha Martins vai a juri popular Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Esse é o segundo julgamento do caso. No primeiro, em 2014, Marcos Vitor Rocha Martins foi inocentado pelo Tribunal do Júri pelo assassinato de Leonardo. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) anulou o julgamento que absolveu Marcos. Segundo o Tribunal de Justiça, não foram consideradas provas claras, como o réu ter assumido o crime para a atendente de um hospital para onde a vítima foi levada.

Leonardo Zanotti Cavalcante foi morto com um tiro no rosto próximo ao Terminal de Vila Velha. Ele fazia faculdade de administração em uma universidade no município. A reportagem da TV Gazeta procurou a defesa do réu, mas não conseguiu localizá-la.