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Em Vila Velha

Julgamento do acusado de matar amigo em 2008 começa nesta quinta no ES

O primeiro procedimento é a escolha dos jurados que vão decidir o destino do réu Marcos Vitor Rocha Martins, acusado de matar Leonardo Zanotelli Cavalcante 12 anos atrás. Logo depois, terão início os interrogatórios das testemunhas no Fórum de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 10:39

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 10:39

O crime aconteceu em Vila Velha
Leonardo Zanotelli Cavalcante foi morto em 2008 Crédito: Arquivo pessoal
Começa, nessa quinta-feira (03), o julgamento de Marcos Vitor Rocha Martins, acusado de matar o jovem Leonardo Zanotelli Cavalcante, em Vila Velha. O caso aconteceu em 2008. De acordo com as investigações, Marcos convidou o amigo para ir à casa dele e pegou uma arma do pai dele, que era policia civil, colocou munição e, ao mexer na arma, atirou contra Leonardo, que tinha 18 anos na época.
O primeiro procedimento é a escolha dos jurados, que vão decidir o destino do réu, e logo depois tem início os interrogatórios das testemunhas no Fórum de Vila Velha.
A família da vítima busca por Justiça há 12 anos. "A expectativa para quinta-feira é que o corpo de sentença tenha a empatia de ver a nossa dor, o nosso sofrimento e a nossa luta por Justiça, e que o resultado seja eu ouvir: 'condenado'. Não existe outra resposta para mim", comenta Bernadete Zanotti Cavalcante, mãe de Leonardo.
O crime aconteceu em Vila Velha
Marcos Vitor Rocha Martins vai a juri popular Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Esse é o segundo julgamento do caso. No primeiro, em 2014, Marcos Vitor Rocha Martins foi inocentado pelo Tribunal do Júri pelo assassinato de Leonardo. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) anulou o julgamento que absolveu Marcos. Segundo o Tribunal de Justiça, não foram consideradas provas claras, como o réu ter assumido o crime para a atendente de um hospital para onde a vítima foi levada.
Leonardo Zanotti Cavalcante foi morto com um tiro no rosto próximo ao Terminal de Vila Velha. Ele fazia faculdade de administração em uma universidade no município. A reportagem da TV Gazeta procurou a defesa do réu, mas não conseguiu localizá-la.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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