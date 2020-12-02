Homem é suspeito de agredir três ex-companheiras no ES

Giroflex da viatura da polícia Crédito: Fernando Madeira

Correção O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que a Polícia Civil do Espírito Santo procurava o suspeito de agredir as três ex-mulheres, e que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Na verdade, ele não é procurado pela Polícia Civil e não há mandado de prisão em aberto contra ele. Ele tem passagens, mas cumpriu pena e foi solto. Segundo a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus), consta o nome dele no sistema prisional, mas com alvará emitido dia 03/09/2020. A foto e o nome dele foram removidos da matéria.

Três mulheres vítimas de violência doméstica no Espírito Santo buscam na Justiça o direito de retomar suas vidas em segurança. Elas alegam terem sido vítimas de agressões e ameaças por parte de um mesmo homem. As mulheres já possuem medidas protetivas contra ele, mas afirmam que ele não está cumprindo.

TV Gazeta recebeu imagens do momento em que ele persegue a ex-companheira com quem ele ficou nove meses. O homem corre atrás dela com uma faca em Nova Rosa da Penha, em recebeu imagens do momento em que ele persegue a ex-companheira com quem ele ficou nove meses. O homem corre atrás dela com uma faca em Nova Rosa da Penha, em Cariacica , mas a mulher consegue fugir. Ela registrou um boletim de ocorrência e obteve uma medida protetiva. Ela relata que já tinha sido agredida pelo ex-marido duas semanas antes, porque ele não aceita o fim do relacionamento.

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"Eu tinha terminado com ele uma semana antes. Aí no dia primeiro de novembro, ele foi na minha casa de madrugada e ele me deu um soco na minha cara. Depois disso, no dia 15, foi a tentativa de homicídio que mostra no vídeo. No dia 13, ele me cercou na descida do supermercado do bairro e me fez entrar dentro do carro. Ficou rodando com o carro, falando que ia me matar. Pra eu conseguir sair dele, tive que falar que ia desbloquear ele no celular pra gente voltar a conversar", conta.

Segundo ela, treze dias depois, ele novamente tentou agredi-la. "Entrei dentro do supermercado e ele veio atrás de mim. Vi o segurança, chamei o segurança e ele saiu correndo", relata a mulher.

SEGUNDO CASO

No mesmo dia, o suspeito teria tentado matar uma outra ex-companheira com quem ficou um ano. "Quando eu fui pegar o ônibus para trabalhar, ele me cercou. Quis conversar, mas eu não quis e fui pra casa. Ele ficou na esquina da minha casa me vigiando. Nos dois dias seguintes, a mesma coisa", lembra a mulher.

TERCEIRO CASO

Depois, uma terceira mulher também disse que foi vítima dele. O suspeito continua foragido. As três mulheres se juntaram em busca de justiça. "Nós três estamos presas em casa, com medo. E ele está solto", afirma uma das mulheres.