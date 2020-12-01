Mulher é ferida com tiro na mão, em Vitória

Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, ferida por um tiro na mão, já no fim da manhã desta terça-feira (01), por volta das 11h. Segundo a Polícia Militar, a mulher estava acompanhada do marido, informou que o fato aconteceu no bairro Tabuazeiro, mas não soube informar em quais circunstâncias havia sido alvejada.

O companheiro da vítima disse para os policiais que uma bala perdida teria sido o motivo do ferimento na mão da esposa.

Os militares aguardaram a chegada da viatura da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e finalizaram a ocorrência.

DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO À MULHER (DHPM) INVESTIGA

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi classificado inicialmente como tentativa de homicídio, e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.