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Polícia investiga

Mulher é ferida com tiro na mão, em Vitória

A vítima deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, acompanhada do marido. Segundo a PM, o marido afirmou que ela foi vítima de bala perdida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 20:03

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 20:03

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira
Uma mulher deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, ferida por um tiro na mão, já no fim da manhã desta terça-feira (01), por volta das 11h. Segundo a Polícia Militar, a mulher estava acompanhada do marido, informou que o fato aconteceu no bairro Tabuazeiro, mas não soube informar em quais circunstâncias havia sido alvejada.
O companheiro da vítima disse para os policiais que uma bala perdida teria sido o motivo do ferimento na mão da esposa.
Os militares aguardaram a chegada da viatura da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e finalizaram a ocorrência.

DELEGACIA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO À MULHER (DHPM) INVESTIGA

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi classificado inicialmente como tentativa de homicídio, e seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou acessar a página virtual da instituição, o disquedenuncia181.es.gov.br, onde pode ser anexado arquivos, como fotos e vídeos. O anonimato é garantido. 

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