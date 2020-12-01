Homem e mulher são mortos a tiros em Vila Nova de Colares, na Serra

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A Serra amanheceu com um crime violento. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência onde duas pessoas foram mortas a tiros, no bairro Vila Nova de Colares, por volta das 6h desta terça-feira (01). Segundo informações da PM, no local a equipe encontrou os corpos de uma mulher de 30 anos e de um homem que não foi identificado. A Polícia Civil foi acionada. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre o crime. Em nota, A PC respondeu que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Casal é morto a tiros em Vila Nova de Colares Crédito: Reprodução/ Acervo pessoal/ TV Gazeta

Segundo apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o casal foi assassinado na casa onde morava, no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. No local, a polícia disse que os assassinos usaram uma escopeta calibre 12 pra matar Darlan Pereira, de 26 anos, e Marisa Cerqueira, de 30 anos. Ele levou dois tiros na cabeça e ela três perfurações no braços e na perna.

Parentes não gravaram entrevista, mas contaram à repórter da TV Gazeta que o casal estava junto havia 10 meses. Marisa era cabeleireira. Já Darlan não trabalhava. Ele cumpria pena por tráfico de drogas, mas deixou a cadeia numa saidinha em março deste ano e não voltou, segundo a família.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.

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