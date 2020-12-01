Mulher é encontrada morta a tiros em área de mata de Guarapari

O corpo de Gabriela Freitas foi encontrado em área de mata no bairro Camurugi, em Guarapari Crédito: Reprodução / TV Gazeta

TV Gazeta, ela foi identificada como Gabriela Freitas. A Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta a tiros em uma área de mata do bairro Camurugi, em Guarapari , na noite desta segunda-feira (30). Segundo informações da, ela foi identificada como Gabriela Freitas. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, a vítima foi deixada no ponto final do bairro Camurugi por um amigo na manhã desta segunda-feira, onde se encontraria com dois rapazes. Ainda não há a informação de que horas ela teria dito ao amigo que voltaria para casa.

No entanto, durante a tarde, o amigo começou a estranhar que a vítima não voltava e não atendia as ligações. Por isso, ele foi até a delegacia procurar a polícia, dizendo que Gabriela estava desaparecida.

O corpo de Gabriela Freitas foi encontrado em área de mata no bairro Camurugi, em Guarapari Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Com a ajuda do rastreador do celular, a polícia conseguiu localizar o corpo da vítima em uma área de mata do bairro Camurugi, já durante a noite. Ela estava com marcas de tiros no pescoço e no pé.