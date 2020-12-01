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Jovem de 22 anos

Mulher é encontrada morta a tiros em área de mata de Guarapari

Com a ajuda do rastreador do celular, a polícia conseguiu localizar o corpo da vítima na noite desta segunda-feira (30),  no bairro Camurugi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 10:16

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 10:16

O corpo de Gabriela Freitas foi encontrado em área de mata no bairro Camurugi, em Guarapari
O corpo de Gabriela Freitas foi encontrado em área de mata no bairro Camurugi, em Guarapari Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Uma jovem de 22 anos foi encontrada morta a tiros em uma área de mata do bairro Camurugi, em Guarapari, na noite desta segunda-feira (30). Segundo informações da TV Gazeta, ela foi identificada como Gabriela Freitas. A Polícia Civil investiga o caso.
De acordo com informações obtidas pela reportagem, a vítima foi deixada no ponto final do bairro Camurugi por um amigo na manhã desta segunda-feira, onde se encontraria com dois rapazes. Ainda não há a informação de que horas ela teria dito ao amigo que voltaria para casa.
No entanto, durante a tarde, o amigo começou a estranhar que a vítima não voltava e não atendia as ligações. Por isso, ele foi até a delegacia procurar a polícia, dizendo que Gabriela estava desaparecida.
O corpo de Gabriela Freitas foi encontrado em área de mata no bairro Camurugi, em Guarapari
O corpo de Gabriela Freitas foi encontrado em área de mata no bairro Camurugi, em Guarapari Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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Com a ajuda do rastreador do celular, a polícia conseguiu localizar o corpo da vítima em uma área de mata do bairro Camurugi, já durante a noite. Ela estava com marcas de tiros no pescoço e no pé.
A família de Gabriela esteve na DHPP de Vitória na manhã desta terça-feira (01) para prestar depoimento e fazer a liberação do corpo. Eles não quiseram gravar entrevista nem dar detalhes sobre a vida da vítima.

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