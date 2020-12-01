Polícia prende um dos assassinos mais perigosos e violentos da Serra

Jhonathan era um dos homicidas mais procurados na Serra e tido como violento e impiedoso Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Desde o último dia 13 de novembro, um dos homicidas mais procurados da Serra , Jhonathan Santos Rocha, de 22 anos, encontra-se preso. O jovem, definido pelo delegado Rodrigo Sandi Mori, como um "indivíduo de alta periculosidade e disposição para matar" estava com três mandados de prisão preventiva em aberto e foi capturado durante uma operação realizada no bairro Central Carapina pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa

Jhonathan era investigado por uma dupla tentativa de homicídio e um homicídio, que ocorreram respectivamente em setembro e novembro de 2019, no bairro Jardim Carapina. Ele também é investigado por um homicídio que ocorreu no bairro Central Carapina em fevereiro de 2020. Além de matar, o acusado era responsável por coordenar ofensivas contra rivais do tráfico de drogas, como explicado pelo delegado.

"Nos três casos que ele estava com mandado de prisão preventiva, era o próprio Jhonathan que liderava o grupo. Tirando esse indivíduo de circulação, damos uma maior tranquilidade aos cidadãos de bem dos bairros Jardim e Central Carapina. O primeiro caso em que ele é envolvido, ocorreu no dia 9 de setembro de 2019, por volta das 8h30, no bairro Jardim Carapina. Na ocasião, quatro indivíduos armados se depararam com um rival do tráfego na avenida principal do bairro e começaram a efetuar disparos na direção dele. Mesmo alvejado, ele conseguiu correr, pulou o muro de uma casa e ficou lá até a chegada da Polícia Militar e do socorro. A empreitada deles foi tão irresponsável que até uma menina de 12 anos, que se encontrava em uma rua próxima, foi atingida de raspão na perna", disse o titular da DHPP.

Dos quatro indivíduos, dois deles foram presos em flagrante cerca de 12 horas depois pela própria delegacia.

SEGUNDO CASO

Já no dia 17 de novembro de 2019, dez homens armados, incluindo a vítima, do dia 9 de setembro, abriram fogo em locais de tráfico de drogas do bairro Jardim Carapina como uma forma de intimidar e mostrar poder sobre as gangues que atuam na região. Após esses disparos, os 10 se dirigiram para uma região de mangue, no bairro Jardim Carapina, e executaram um dos "amigos", como dito pelo delegado em coletiva realizada nesta terça-feira (01), com cerca de 30 disparos. Oito deles já foram presos pela DHPP Serra neste ano em operações diversas. Dois estão foragidos.

O delegado Rodrigo Sandi Mori, da DHPP Serra, e o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes, participaram da coletiva sobre a prisão de um dos homicidas mais procurados do município Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Já neste ano, no dia 17 de fevereiro, três homens armados em um carro foram até Jardim Carapina, avistaram um rival e o obrigaram a entrar no veículo. Eles seguiram até o bairro Central Carapina, amarraram ele, o jogaram no chão e depois o executaram com muitos tiros na cabeça e nas costas. Além disso, os três executores fizeram fotos da vítima antes e depois da execução, e enviaram para amigos e familiares. Os três participaram desse homicídio também foram presos.

UM ANO SEM CRIMES

A retirada de Jhonathan e de muitos homicidas das ruas da Serra fez com que o bairro Jardim Carapina, onde o homem de 22 anos atuava fortemente, completasse no último dia 17 de novembro a marca de um ano sem registrar homicídios, fato comemorado pelo delegado Rodrigo Sandi Mori e os demais integrantes da delegacia.

"Jardim Carapina, entre 2002 a 2019, registrou 305 homicídios, uma média de 17 ao ano. Este fato levava o bairro a sempre figurar entre os mais violentos da Serra e, por vezes, do Estado. Todos os homicídios ocorridos nos anos de 2018 e 2019 no bairro foram elucidados pela DHPP Serra. Ao todo, 21 homicidas foram presos em pouco mais de um ano. Além disso, seis gangues que brigavam pelo tráfico foram desmanteladas por nós, inclusive com a prisão dos líderes. Isso proporcionou que, no último dia 17 de novembro de 2020, o bairro atingisse a marca de um ano sem homicídios registrados. Continuamos com ela até a presente data", destacou o chefe da Divisão de Homicídios.

O delegado Rodrigo Sandi Mori, da DHPP, comemorou o fato de Jardim Carapina não registrar homicídios há mais de um ano Crédito: Divulgação/Polícia Civil