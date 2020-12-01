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Liberdade provisória

Empresário que agrediu motoboy paga fiança de R$ 25 mil e deixa prisão no ES

O empresário e lutador de jiu-jitsu Thiago Osmar Peichinho Mageste, de 38 anos, agrediu o motoboy no Centro da cidade, após alegar uma suposta demora na entrega do pedido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 12:39

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 12:39

O empresário e lutador de jiu-jitsu Thiago Osmar Peichinho Mageste, de 38 anos, foi preso após agredir um entregador de lanches
O empresário e lutador de jiu-jitsu Thiago Osmar Peichinho Mageste, de 38 anos, foi preso após agredir um entregador de lanches Crédito: Reprodução
O empresário e lutador de jiu-jitsu Thiago Osmar Peichinho Mageste, de 38 anos, deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina na noite desta segunda-feira (30). Ele foi preso após agredir um entregador de lanches na madrugada do último domingo (29), na cidade do Noroeste do Estado.
No final da manhã desta segunda-feira (30), Thiago passou por audiência de custódia. O juiz responsável concedeu liberdade provisória ao homem mediante o pagamento de uma fiança de R$ 25 mil. O valor se justifica pelos sinais de riqueza demonstrados, já que é empresário, com renda superior ao comum do trabalhador brasileiro, afirmou o juiz Marcelo Feres Bressan, na decisão. De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o homem recebeu alvará de soltura na noite desta segunda-feira.

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Thiago já tem outro registro policial por lesão corporal. Segundo o boletim, em 2017 ele teria agredido um entregador de farmácia durante uma discussão no trânsito.

PROTESTO DE MOTOBOYS

Na tarde desta segunda-feira (30), vários motoboys de Colatina fizeram um protesto em solidariedade ao entregador que foi agredido na cidade.
O protesto começou por volta de 16h30. Os manifestantes percorreram algumas ruas da cidade, se reuniram na frente do Fórum de Colatina e depois foram para a rua onde o empresário agrediu o motoboy, na frente do prédio onde ele mora. Durante a manifestação, os motoboys pediam por justiça. Veja o vídeo.

A AGRESSÃO

Um vídeo mostra quando o entregador chega com o lanche. Em seguida, o cliente aparece e começa a discutir com o motoboy, que se afasta. O homem segue o trabalhador até a moto. Em outro momento, é possível ver quando o empresário agride o jovem caído no chão.
De acordo com a Polícia Militar, a agressão aconteceu por volta das três horas da madrugada, no Centro da cidade. Quando chegaram ao local, os militares encontraram o jovem caído, com muitas lesões pelo corpo. O agressor estava em casa e tentou intimidar os policiais que atenderam a ocorrência.
O entregador foi orientado a procurar por atendimento médico. Já o empresário foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina e autuado pelos crimes de injúria, lesão corporal, dano e desacato à autoridade.

DEFESA DO AGRESSOR ALEGA QUADRO DEPRESSIVO

Por telefone, Daniel Jabour Baptisti, advogado do empresário, disse que Thiago apresenta um quadro depressivo devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo o defensor, recentemente o empresário perdeu a avó vítima da doença. Ele e a mãe também foram infectados.
O advogado explicou que, no sábado (28), Thiago misturou os remédios para tratar a doença com bebida alcoólica, por isso ficou alterado, o que não justifica a agressão, segundo o advogado. Daniel Jabour Baptisti destacou ainda que o cliente dele está arrependido e que pede desculpas ao motoboy e também à Polícia Militar.

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