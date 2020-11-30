Empresário e lutador é preso após agredir motoboy por demora em entrega no ES

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Um entregador de comida foi agredido em Colatina , Noroeste do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (29). As agressões foram registradas por câmeras e mostram a crueldade com o jovem de 18 anos. Segundo a Polícia Militar , o agressor disse que foi motivado por uma demora na entrega de produtos.

O homem que aparece no vídeo, agredindo o motoboy, é Thiago Osmar Peichinho Mageste, de 38 anos. Ele é empresário e lutador de Jiu-jítsu. O vídeo mostra quando o entregador chega com o lanche. Em seguida, o cliente aparece e começa a discutir com o motoboy, que se afasta. O homem segue o trabalhador até a moto. Em outro momento, é possível ver quando o homem agride o jovem caído no chão.

De acordo com a Polícia Militar , a agressão aconteceu por volta das três horas da madrugada, no centro da cidade. Quando chegaram ao local, os militares encontraram o jovem caído com muitas lesões pelo corpo. O agressor estava em casa e tentou intimidar os policiais que atenderam a ocorrência.

Foi preciso acionar o advogado para que ele saísse de casa. Ele estava muito alterado. Em determinado momento, ele começou a ameaçar os policiais e disse que eles seriam transferidos se ele fosse preso. Que eles não sabiam com quem estavam falando, relatou o sargento Rodrigues, que esteve na ocorrência.

O entregador foi orientado a procurar por atendimento médico. O empresário foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina e autuado pelos crimes de injúria, lesão corporal, dano e desacato. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória.

No final da manhã desta segunda-feira (30), Thiago passou por audiência de custódia. O juiz responsável concedeu liberdade provisória ao homem e arbitrou uma fiança de R$ 25.000,00. O valor se justifica pelos sinais de riqueza demonstrados, já que é empresário, com renda superior ao comum do trabalhador brasileiro, afirmou o juiz Marcelo Feres Bressan, em sua decisão.

Na polícia, já existe um registro contra Thiago por lesão corporal. Segundo o boletim, em 2017 ele teria agredido um entregador de farmácia durante uma discussão no trânsito.

O QUE DIZ A DEFESA

Por telefone, Daniel Jabour Baptisti, advogado do empresário, disse que Thiago apresenta um quadro depressivo devido à pandemia do novo coronavírus. Segundo o defensor, recentemente ele perdeu a avó vítima da doença. Ele e a mãe também foram infectados.