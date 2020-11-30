Vídeo: jovem é perseguido e morto a tiros em avenida de Linhares

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Imagens do sistema de vigilância de uma casa flagraram a morte de um jovem, no início da madrugada desta segunda-feira (30), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Josiel Serafim do Sacramento, de 18 anos, foi morto a tiros na Avenida Martin Afonso de Souza, no bairro Interlagos.

O vídeo mostra que Josiel foi perseguido por um homem que estava de bicicleta. Assim que conseguiu se aproximar de Josiel, o atirador desceu da bicicleta e fez os disparados. Depois o atirador pegou a bicicleta novamente e foi embora pedalando.

O delegado da Polícia Civil responsável pela investigação do caso, Tiago Cavalcante afirmou que as imagens serão analisadas para tentar identificar o autor do homicídio.

OUTRA MORTE NA CIDADE

Um outro assassinato foi registrado em Linhares na noite desse domingo. Marcelo Henrique Cabral nascimento, de 22 anos, foi morto a tiros no bairro Planalto. O autor dos tiros ainda não foi encontro. A Polícia Civil afirmou que o corpo de Marcelo Henrique foi encontrado ao lado de um revólver. Existe a suspeita que a vítima estivesse armada na hora que foi morta.