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Mais um homicídio

Vídeo: jovem é perseguido e morto a tiros em avenida de Linhares

Cidade do Norte do Espírito Santo registrou um assassinato na noite de domingo (29) e outro na madrugada desta segunda-feira. A Polícia Civil está investigando os dois casos

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 19:51
Imagens do sistema de vigilância de uma casa flagraram a morte de um jovem, no início da madrugada desta segunda-feira (30), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Josiel Serafim do Sacramento, de 18 anos, foi morto a tiros na Avenida Martin Afonso de Souza, no bairro Interlagos.
O vídeo mostra que Josiel foi perseguido por um homem que estava de bicicleta. Assim que conseguiu se aproximar de Josiel, o atirador desceu da bicicleta e fez os disparados. Depois o atirador pegou a bicicleta novamente e foi embora pedalando.
O delegado da Polícia Civil responsável pela investigação do caso, Tiago Cavalcante afirmou que as imagens serão analisadas para tentar identificar o autor do homicídio.
OUTRA MORTE NA CIDADE
Um outro assassinato foi registrado em Linhares na noite desse domingo. Marcelo Henrique Cabral nascimento, de 22 anos, foi morto a tiros no bairro Planalto. O autor dos tiros ainda não foi encontro. A Polícia Civil afirmou que o corpo de Marcelo Henrique foi encontrado ao lado de um revólver. Existe a suspeita que a vítima estivesse armada na hora que foi morta.
As investigações ainda estão em andamento. O delegado afirmou que os dois casos podem ter ligação com o tráfico de drogas na região. Até o momento Linhares já teve 64 homicídios em 2020, quatro a menos do que no mesmo período do ano passado.

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