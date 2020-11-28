ONG divulga vídeo de cachorro sendo atropelado em São Mateus e pede justiça

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um veículo branco com a logomarca da Coca Cola atropela um cachorro no bairro Santo Antônio, em São Mateus, município da região Nordeste do Estado, na quinta-feira (26). A Organização Não Governamental (ONG) que divulgou o vídeo nesta sexta-feira (27), a Voluntários Independentes Pelo Amigo (Vipa), afirma que o o animal está internado em estado grave, e pede "justiça aplicada ao responsável por essa crueldade".
Segundo a ONG Voluntários Independentes Pelo Amigo (Vipa), o tutor do animal inicialmente achou que o cachorro estava passando mal, pois ele teria chegado em casa se arrastando. "Observando que ele não reagia, eles foram procurar nas câmeras e viram que foi um ato criminoso. Recebemos o pedido de ajuda do Rodrigo para identificar o condutor do veículo usado para atropelar o Toddy propositalmente, e pedimos que ele levasse o cão imediatamente para a clínica. O cachorro já tem 14 anos", contou a voluntária Fernanda Baldacini Tiengo.
Também de acordo com ela, a única clínica que faz radiografia em São Mateus está com o aparelho quebrado. "Por isso não foi possível fazer os exames e Toddy terá que ir para Linhares ou Colatina, porém o estado de saúde é tão grave, que a veterinária que o atendeu, a doutora Sabrina, está com receio de retirá-lo da internação. Orientamos que o Rodrigo fosse para a delegacia registrar o boletim de ocorrência e assim foi feito. E a empresa deu toda assistência para o tutor. Eles irão assumir todos os custos. Inclusive, foi o próprio dono da empresa que entrou em contato com o Rodrigo", acrescentou.
De acordo com o tutor do animal, o professor Rodrigo do Nascimento Amorim, de 32 anos, o cão está internado em estado grave. "A mãe da minha esposa ligou para dizer que um rapaz tinha levado o Toddy no colo, muito ferido, para a casa dela. Demos remédio mas ele estava muito mal, sem conseguir fechar a boca, ficamos sem saber o que fazer, parecia que ele ia morrer. Depois falaram que o vizinho tinha jogado ele de um muro, mas não era verdade", relatou.
"Hoje (27) fomos na casa do vizinho e ele tem uma câmera de monitoramento. Ele afirmou que não tinha feito nada. Então olhamos a filmagem e vimos que Toddy foi atropelado e que foi mais brutal do que imaginávamos. Entramos em desespero e levamos ao veterinário. Entramos em contato com o Vipa. Fomos também à delegacia e a ONG postou nas redes sociais o caso e trouxe visibilidade. Toddy está internado na UTI, fez um exame, mas precisa fazer radiografia porque tem suspeita de ter fraturado a coluna, está sentindo muita dor. A Coca Cola entrou em contato conosco para lamentar e dizer que não compactua com a atitude do motorista. Falaram que identificaram o funcionário e fizeram o afastamento dele. Além disso, falaram que arcariam com todas as despesas, que não são poucas", acrescentou.
De acordo com a veterinária Sabrina Castiglioni, Toddy está em estado grave e é necessário estabilizá-lo para encaminhar para Colatina, sendo o lugar mais próximo para realizar o exame de radiografia. "Ele chegou com muita dor, mas já está sendo medicado e monitorado pela nossa equipe 24h", afirmou.
Demandada sobre o caso, a Polícia Civil ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.
CPI DOS MAUS-TRATOS
Diante da comoção gerada pelo ato, a deputada estadual Janete de Sá se manifestou. Em nota, destacou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos maus-tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa, presidida por ela, foi acionada durante a tarde desta sexta-feira (27). Confira a nota na íntegra:
Recebemos o Boletim Unificado da ocorrência e as imagens do atropelamento através da ONG Vipa Pelo Amigo. As imagens deixam claro que o condutor do veículo teve a intenção de atropelar o animal e foi embora sem prestar socorro, deixando o animal agonizando na rua. É inadmissível que fatos como esse continuem acontecendo em nosso Estado. Um atropelamento covarde, em plena luz do dia, de um animal indefeso. Nós estamos cobrando da autoridade policial de São Mateus, o delegado Leonardo Malacarne, e do Ministério Público Estadual, para que o condutor do veículo seja responsabilizado na lei vigente, que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão para quem maltrata cães e gatos afirmou a parlamentar.