ONG divulga vídeo de cachorro sendo atropelado em São Mateus e pede justiça

Animal é atropelado em São Mateus Crédito: Câmera de monitoramento

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um veículo branco com a logomarca da Coca Cola atropela um cachorro no bairro Santo Antônio, em São Mateus , município da região Nordeste do Estado, na quinta-feira (26). A Organização Não Governamental (ONG) que divulgou o vídeo nesta sexta-feira (27), a Voluntários Independentes Pelo Amigo (Vipa), afirma que o o animal está internado em estado grave, e pede "justiça aplicada ao responsável por essa crueldade".

Segundo a ONG Voluntários Independentes Pelo Amigo (Vipa), o tutor do animal inicialmente achou que o cachorro estava passando mal, pois ele teria chegado em casa se arrastando. "Observando que ele não reagia, eles foram procurar nas câmeras e viram que foi um ato criminoso. Recebemos o pedido de ajuda do Rodrigo para identificar o condutor do veículo usado para atropelar o Toddy propositalmente, e pedimos que ele levasse o cão imediatamente para a clínica. O cachorro já tem 14 anos", contou a voluntária Fernanda Baldacini Tiengo.

Também de acordo com ela, a única clínica que faz radiografia em São Mateus está com o aparelho quebrado. "Por isso não foi possível fazer os exames e Toddy terá que ir para Linhares ou Colatina , porém o estado de saúde é tão grave, que a veterinária que o atendeu, a doutora Sabrina, está com receio de retirá-lo da internação. Orientamos que o Rodrigo fosse para a delegacia registrar o boletim de ocorrência e assim foi feito. E a empresa deu toda assistência para o tutor. Eles irão assumir todos os custos. Inclusive, foi o próprio dono da empresa que entrou em contato com o Rodrigo", acrescentou.

De acordo com o tutor do animal, o professor Rodrigo do Nascimento Amorim, de 32 anos, o cão está internado em estado grave. "A mãe da minha esposa ligou para dizer que um rapaz tinha levado o Toddy no colo, muito ferido, para a casa dela. Demos remédio mas ele estava muito mal, sem conseguir fechar a boca, ficamos sem saber o que fazer, parecia que ele ia morrer. Depois falaram que o vizinho tinha jogado ele de um muro, mas não era verdade", relatou.

Animal é atropelado em São Mateus Crédito: Clínica PetNort

"Hoje (27) fomos na casa do vizinho e ele tem uma câmera de monitoramento. Ele afirmou que não tinha feito nada. Então olhamos a filmagem e vimos que Toddy foi atropelado e que foi mais brutal do que imaginávamos. Entramos em desespero e levamos ao veterinário. Entramos em contato com o Vipa. Fomos também à delegacia e a ONG postou nas redes sociais o caso e trouxe visibilidade. Toddy está internado na UTI, fez um exame, mas precisa fazer radiografia porque tem suspeita de ter fraturado a coluna, está sentindo muita dor. A Coca Cola entrou em contato conosco para lamentar e dizer que não compactua com a atitude do motorista. Falaram que identificaram o funcionário e fizeram o afastamento dele. Além disso, falaram que arcariam com todas as despesas, que não são poucas", acrescentou.

De acordo com a veterinária Sabrina Castiglioni, Toddy está em estado grave e é necessário estabilizá-lo para encaminhar para Colatina, sendo o lugar mais próximo para realizar o exame de radiografia. "Ele chegou com muita dor, mas já está sendo medicado e monitorado pela nossa equipe 24h", afirmou.

Demandada sobre o caso, a Polícia Civil ainda não se manifestou. Esta publicação será atualizada quando houver resposta.

CPI DOS MAUS-TRATOS

Diante da comoção gerada pelo ato, a deputada estadual Janete de Sá se manifestou. Em nota, destacou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos maus-tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa, presidida por ela, foi acionada durante a tarde desta sexta-feira (27). Confira a nota na íntegra: