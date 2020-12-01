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Drogas

Casal que viajava com bebê é detido com armas na BR 101, em São Mateus

O homem e a mulher viajavam com um bebê de dois meses. Duas pistolas estavam escondidas no painel do veículo. Droga também foi encontrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 10:28

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 10:28

Duas pistolas da marca Taurus estavam escondidas no painel do veículo. Também foi encontrada uma pequena quantidade de maconha para consumo
Duas pistolas  estavam escondidas no painel do veículo. Também foi encontrada uma pequena quantidade de maconha Crédito: Divulgação | PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta segunda-feira (30) um casal que transportava armas e drogas em um carro em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Eles viajavam com um bebê de dois meses. A ação aconteceu no quilômetro 57 da BR 101.
De acordo com a PRF, os agentes federais deram ordem de parada ao veículo, com o casal e o bebê de dois meses. Durante a abordagem, foi notado um forte odor de maconha vindo do carro. Foi realizada uma busca no automóvel e nos ocupantes. Os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha, papel de seda e um dispositivo para triturar droga.

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Prosseguindo com as buscas, no interior do painel do veículo, os policiais encontraram duas armas de fogo calibre .40, cada uma com um carregador e com suas numerações sem registro nos sistemas.
O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia em São Mateus. O Conselho Tutelar de São Mateus também foi acionado.

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