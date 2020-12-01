Casal que viajava com bebê é detido com armas na BR 101, em São Mateus

De acordo com a PRF, os agentes federais deram ordem de parada ao veículo, com o casal e o bebê de dois meses. Durante a abordagem, foi notado um forte odor de maconha vindo do carro. Foi realizada uma busca no automóvel e nos ocupantes. Os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha, papel de seda e um dispositivo para triturar droga.