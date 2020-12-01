Casal que viajava com bebê é detido com armas na BR 101, em São Mateus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta segunda-feira (30) um casal que transportava armas e drogas em um carro em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Eles viajavam com um bebê de dois meses. A ação aconteceu no quilômetro 57 da BR 101.
De acordo com a PRF, os agentes federais deram ordem de parada ao veículo, com o casal e o bebê de dois meses. Durante a abordagem, foi notado um forte odor de maconha vindo do carro. Foi realizada uma busca no automóvel e nos ocupantes. Os policiais encontraram uma pequena quantidade de maconha, papel de seda e um dispositivo para triturar droga.
Prosseguindo com as buscas, no interior do painel do veículo, os policiais encontraram duas armas de fogo calibre .40, cada uma com um carregador e com suas numerações sem registro nos sistemas.
O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia em São Mateus. O Conselho Tutelar de São Mateus também foi acionado.