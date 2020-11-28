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Na BR 101

Motorista embriagado e armado é preso pela PRF em São Mateus

O caso aconteceu no km 57 da rodovia federal, onde o motorista, que conduzia uma caminhonete, foi abordado pelos agentes no município ao Norte do Estado

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 14:24
Um motorista embriagado e portando uma arma de fogo foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, em São Mateus, na tarde desta sexta-feira (27). Ele também tinha um mandado de prisão em aberto.
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
A abordagem da PRF ocorreu no trecho de São Mareus, da BR 101, no ES Crédito: Divulgação/PRF
O caso aconteceu no km 57 da BR 101, onde o motorista, que conduzia uma caminhonete, foi abordado pelos agentes. Durante a abordagem, os PRFs realizaram o teste de etilômetro onde foi constatado que o motorista estava embriagado.

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Além disso, ao inspecionar o veículo, foi encontrado uma pistola Taurus PT 938, com registro vencido desde 2014. Um facão e um porrete de madeira também foram achados no assoalho do banco do motorista. Em consulta aos sistemas, foi localizado também um mandado de prisão em aberto contra o homem. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia em São Mateus.
Ainda na tarde de sexta-feira, durante fiscalização no km 01 da BR 262, em Cariacica, outro homem foi detido pela PRF com mandado de prisão em aberto.

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