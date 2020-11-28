Motorista embriagado e armado é preso pela PRF em São Mateus

Além disso, ao inspecionar o veículo, foi encontrado uma pistola Taurus PT 938, com registro vencido desde 2014. Um facão e um porrete de madeira também foram achados no assoalho do banco do motorista. Em consulta aos sistemas, foi localizado também um mandado de prisão em aberto contra o homem. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia em São Mateus.