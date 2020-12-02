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Na BR 101

PRF acha tabletes de pasta base de cocaína em fundo falso de caminhão no ES

Apreensão ocorreu no km 57 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado. As drogas foram encontradas em um fundo falso na quinta roda do veículo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 23:54

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 23:54

A PRF apreendeu 30 tabletes de pasta base de cocaína em um caminhão na BR 101, em São Mateus
A PRF apreendeu 30 tabletes de pasta base de cocaína em um caminhão na BR 101, em São Mateus Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 34 quilos de cloridrato de cocaína escondidos em um caminhão, na BR 101, em São Mateus, no Norte do Estado, no final da tarde desta terça-feira (1). Segundo a PRF, a substância estava em um fundo falso do veículo. 
De acordo com a PRF, os agentes abordaram um caminhão modelo Scania T112, com placa de Rio Bananal, no quilômetro 57 da rodovia. Durante a vistoria, foi encontrado um fundo falso na quinta roda do veículo, onde estavam os tabletes. Os 30 tabletes apreendidos totalizaram 34,6 quilogramas.
Segundo a PRF, a carreta era conduzida por um homem de 48 anos e tinha como passageiro outro de 25 anos. Essa apreensão gerou um prejuízo de mais de R$ 4,3 milhões para o crime organizado.
A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal, em São Mateus.

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