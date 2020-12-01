Mistério em morte de homem de 55 anos no Centro de João Neiva

Um homem de 55 anos morreu na madrugada desta terça-feira (01) no Centro de João Neiva, na Região Norte do Espírito Santo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O nome do homem não foi informado. E ainda não se sabe a causa da morte.
A Polícia Militar informou que, quando os militares chegaram ao local, identificaram o homem sangrando e caído no chão. Uma ambulância foi acionada e levou a vítima para o Hospital de João Neiva, mas ela não aguentou os ferimentos e veio a óbito durante o atendimento na unidade.
De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), da PM, o homem teria sido vítima de espancamento.
Em nota, a Polícia Civil informou que ainda não há a confirmação de que o homem tenha sido vítima de espancamento. Ainda segundo a polícia, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de João Neiva. Nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.