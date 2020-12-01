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Suspeita de espancamento

Mistério em morte de homem de 55 anos no Centro de João Neiva

A PM informou que, quando os militares chegaram ao local, identificaram o homem sangrando e caído no chão.  A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 14:32

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 14:32

João Neiva, no Norte do ES
João Neiva, no Norte do ES Crédito: Divulgação / Governo do ES
Um homem de 55 anos morreu na madrugada desta terça-feira (01) no Centro de João Neiva, na Região Norte do Espírito Santo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O nome do homem não foi informado. E ainda não se sabe a causa da morte.
Polícia Militar informou que, quando os militares chegaram ao local, identificaram o homem sangrando e caído no chão. Uma ambulância foi acionada e levou a vítima para o Hospital de João Neiva, mas ela não aguentou os ferimentos e veio a óbito durante o atendimento na unidade. 

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De acordo com informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), da PM, o homem teria sido vítima de espancamento. 
Em nota, a Polícia Civil informou que ainda não há a confirmação de que o homem tenha sido vítima de espancamento. Ainda segundo a polícia, o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de João Neiva. Nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

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