Justiça manda prender homem suspeito de agredir três ex-companheiras

Nesta quarta-feira (02), a Polícia Civil informou equivocadamente que Rodrigo Pires Rosa não tinha mandado de prisão em aberto e, portanto, não era procurado pela polícia. A reportagem identificou o erro ao constatar por meio do Tribunal de Justiça que havia um mandado pendente contra Rodrigo Pires, expedido no último dia 28/11/2020, a pedido da própria Polícia Civil, por meio da Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana de Vitória (DPEM- RM). A justiça mandou prender Rodrigo porque descumpriu medida protetiva. A foto e o nome do suspeito foram retirados da reportagem num primeiro momento. Porém, com a identificação do equívoco, nome e foto do homem foram devolvidos à reportagem.

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"Eu tinha terminado com ele uma semana antes. Aí no dia primeiro de novembro, ele foi na minha casa de madrugada e ele me deu um soco na minha cara. Depois disso, no dia 15, foi a tentativa de homicídio que mostra no vídeo. No dia 13, ele me cercou na descida do supermercado do bairro e me fez entrar dentro do carro. Ficou rodando com o carro, falando que ia me matar. Pra eu conseguir sair dele, tive que falar que ia desbloquear ele no celular pra gente voltar a conversar", conta. Treze dias depois, ele novamente tentou agredir a mulher. "Entrei dentro do supermercado e ele veio atrás de mim. Vi o segurança, chamei o segurança e ele saiu correndo", relata a mulher.