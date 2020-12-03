Polícia Militar apreende mais de 300 pinos de cocaína em Pinheiros

Polícia Militar apreende mais de 300 pinos de cocaína no bairro Santo Antônio II, em Pinheiros Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Polícia Militar apreendeu na madrugada desta quinta-feira (03) mais de 300 pinos de cocaína, além de outros materiais, em uma ação realizada no bairro Santo Antônio II, no município de Pinheiros , na região Norte do Estado. Duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia.

Durante um patrulhamento no bairro os militares avistaram dois indivíduos suspeitos. De acordo com informações da polícia, a dupla tentou fugir ao notar a aproximação da viatura e jogou sacolas por cima do muro de uma residência. Os rapazes foram alcançados e detidos.

Após a realização de buscas as sacolas jogadas na residência no momento da fuga foram encontradas. No local, foram apreendidos 318 pinos de cocaína, oito pedras grandes de crack, além de diversos materiais para preparação e empacotamento de entorpecentes.