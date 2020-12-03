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Santo Antônio II

Polícia Militar apreende mais de 300 pinos de cocaína em Pinheiros

A ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira (03) no bairro Santo Antônio II, no Norte do Estado; duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 16:24
Polícia Militar apreende mais de 300 pinos de cocaína em Pinheiros
Polícia Militar apreende mais de 300 pinos de cocaína no bairro Santo Antônio II, em Pinheiros Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Polícia Militar apreendeu na madrugada desta quinta-feira (03) mais de 300 pinos de cocaína, além de outros materiais, em uma ação realizada no bairro Santo Antônio II, no município de Pinheiros, na região Norte do Estado. Duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia. 
Durante um patrulhamento no bairro os militares  avistaram dois indivíduos suspeitos. De acordo com informações da polícia,  a dupla tentou fugir ao notar a aproximação da viatura e jogou sacolas por cima do muro de uma residência. Os rapazes foram  alcançados e detidos. 
Após a realização de buscas as sacolas jogadas na residência no momento da fuga foram encontradas. No local, foram apreendidos 318 pinos de cocaína, oito pedras grandes de crack, além de diversos materiais para preparação e empacotamento de entorpecentes.
Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil da cidade.

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