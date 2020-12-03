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Operação policial

Adolescente investigado por ataques no Morro do Romão é apreendido

Em operação conjunta da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, do 1ª Batalhão da Polícia Militar e da Força Nacional, o adolescente  foi detido no bairro Cruzamento, em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 00:28

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 00:28

Menor de 17 anos foi detido durante operação da PC, PM e Força Nacional em Vitória
Menor de 17 anos foi detido durante operação da PC, PM e Força Nacional em Vitória Crédito: Divulgação/PCES
Um adolescente de 17 anos foi detido nesta quarta-feira (2) no bairro Cruzamento, em Vitória, durante uma operação integrada da Polícia Civil com a Polícia Militar e a Força Nacional. Ele é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória por envolvimento nos recentes ataques ao Morro do Romão, também na Capital. Segundo a polícia, a motivação dos ataques é a disputa territorial do tráfico de drogas entre organizações criminosas rivais.
A Polícia Civil informou que, com o adolescente, foram encontrados uma arma de fogo pistola calibre 9 mm com carregador e munições, e cerca de 200 pinos de substância análoga à cocaína. O adolescente apontou o local onde estava escondida uma submetralhadora caseira. 
Menor de 17 anos foi detido durante operação da PC, PM e Força Nacional em Vitória
Menor de 17 anos foi detido durante operação da PC, PM e Força Nacional em Vitória Crédito: Divulgação/PCES
O subtenente Will, do 1° Batalhão da Polícia Militar, informou que a prisão aconteceu durante uma operação de saturação no bairro do Cruzamento. "Fizemos levantamento no local, recebemos informações de que, em uma determinada residência, havia um cidadão que seria participante do tráfico de drogas local, um dos gerentes do tráfico do Cruzamento. As guarnições, em posse do endereço, prosseguiram até o local e conseguiram acesso com a proprietária da residência, que permitiu a entrada das guarnições. Em um dos quartos, foi encontrado o traficante  que não reside no Cruzamento, ele é morador do Morro do Floresta. Ele foi pego na cama, dormindo", disse.
O subtenente ainda informou que, ao ser questionado, o adolescente apontou onde estavam escondidas as armas e as drogas, encontradas dentro da casa e no quintal.
Segundo o subtenente Will, as armas que foram apreendidas com o adolescente estavam envolvidas na tentativa de homicídio contra os policiais militares durante um confronto na região, no dia 27 de novembro.

DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS

O delegado Marcelo Cavalcantti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, afirmou que os ataques na região entre Cruzamento e Romão seriam motivados por uma disputa entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas.

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"Essa operação visa coibir os confrontos entres os bairros Romão e Cruzamento. As polícias vão atuar de forma integrada, como aconteceu no dia de hoje, afim de coibir todos esses crimes", disse.
A ocorrência foi entregue no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na noite desta quarta-feira (2).

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