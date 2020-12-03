Adolescente investigado por ataques no Morro do Romão é apreendido

Menor de 17 anos foi detido durante operação da PC, PM e Força Nacional em Vitória Crédito: Divulgação/PCES

A Polícia Civil informou que, com o adolescente, foram encontrados uma arma de fogo pistola calibre 9 mm com carregador e munições, e cerca de 200 pinos de substância análoga à cocaína. O adolescente apontou o local onde estava escondida uma submetralhadora caseira.

Menor de 17 anos foi detido durante operação da PC, PM e Força Nacional em Vitória Crédito: Divulgação/PCES

O subtenente Will, do 1° Batalhão da Polícia Militar, informou que a prisão aconteceu durante uma operação de saturação no bairro do Cruzamento. "Fizemos levantamento no local, recebemos informações de que, em uma determinada residência, havia um cidadão que seria participante do tráfico de drogas local, um dos gerentes do tráfico do Cruzamento. As guarnições, em posse do endereço, prosseguiram até o local e conseguiram acesso com a proprietária da residência, que permitiu a entrada das guarnições. Em um dos quartos, foi encontrado o traficante  que não reside no Cruzamento, ele é morador do Morro do Floresta. Ele foi pego na cama, dormindo", disse.

O subtenente ainda informou que, ao ser questionado, o adolescente apontou onde estavam escondidas as armas e as drogas, encontradas dentro da casa e no quintal.

DISPUTA PELO TRÁFICO DE DROGAS

O delegado Marcelo Cavalcantti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, afirmou que os ataques na região entre Cruzamento e Romão seriam motivados por uma disputa entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas.

"Essa operação visa coibir os confrontos entres os bairros Romão e Cruzamento. As polícias vão atuar de forma integrada, como aconteceu no dia de hoje, afim de coibir todos esses crimes", disse.