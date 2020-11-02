Duas pessoas são baleadas no Morro do Romão, em Vitória

Samu socorrendo homem baleado no Morro do Romão, em Vitória Crédito: Redes sociais

Um adolescente de 15 anos e um homem de 31 anos foram baleados no Morro do Romão, em Vitória , durante a tarde do último domingo (1º). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), pessoas armadas chegaram ao bairro e atiraram contra as vítimas.

Policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando foram acionados, via Ciodes Disque-Denúncia-181, para atender a uma ocorrência de troca de tiros no bairro.

No local, os policiais encontraram um homem de 31 anos, que tinha sido baleado. Segundo nota da PM, o homem estava consciente, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.

Após encontrar esse homem, os policiais receberam a informação de que um adolescente de 15 anos tinha sido alvejado e socorrido por populares (veja no vídeo abaixo). O rapaz também foi levado para o HEUE.

Além dos policiais que atenderam o chamado, foram acionados a Força Tática e o NOTAer. Até o momento, não houve detidos e não se sabe o estado de saúde das vítimas.