Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homens armados

Duas pessoas são baleadas no Morro do Romão, em Vitória

Um adolescente de 15 anos e um homem de 31 anos foram atingidos por disparos de um grupo que entrou no bairro durante a tarde de domingo (1º)

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 10:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 10:50
Samu socorrendo homem baleado no Morro do Romão, em Vitória
Samu socorrendo homem baleado no Morro do Romão, em Vitória Crédito: Redes sociais
Um adolescente de 15 anos e um homem de 31 anos foram baleados no Morro do Romão, em Vitória, durante a tarde do último domingo (1º). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), pessoas armadas chegaram ao bairro e atiraram contra as vítimas.
Policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando foram acionados, via Ciodes Disque-Denúncia-181, para atender a uma ocorrência de troca de tiros no bairro. 

Veja Também

Disque-Denúncia 181 completa 19 anos de funcionamento no ES

No local, os policiais encontraram um homem de 31 anos, que tinha sido baleado. Segundo nota da PM, o homem estava consciente, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, em Vitória.
Após encontrar esse homem, os policiais receberam a informação de que um adolescente de 15 anos tinha sido alvejado e socorrido por populares (veja no vídeo abaixo). O rapaz também foi levado para o HEUE.
Além dos policiais que atenderam o chamado, foram acionados a Força Tática e o NOTAer. Até o momento, não houve detidos e não se sabe o estado de saúde das vítimas.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Homem invade viatura da PM, capota veículo, ataca policial e acaba baleado

Vizinho invade casa com faca e ameaça casal de idosos no ES

Policial que se envolveu em confusão na Serra é candidato a vereador

Motorista de aplicativo é assassinado com três tiros em Cariacica

Policial aponta arma para advogado durante confusão em condomínio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fabricante de cosméticos do Espírito Santo constrói fábrica no Sul da Bahia
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados