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Em Vitória

Após perseguição, carro usado em roubo bate em poste na Praia do Suá

A batida aconteceu após uma perseguição da Guarda Municipal ao veículo. Três suspeitos que estavam no veículo conseguiram fugir em direção ao Morro da Garrafa
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

10 jan 2021 às 18:26

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 18:26

Carro que bateu em poste na Praia do Suá foi utilizado em roubo a farmácia neste sábado (9)
Carro que bateu em poste na Praia do Suá foi utilizado em roubo a farmácia neste sábado (9) Crédito: Divulgação/GMV
Um carro bateu contra um poste no bairro Praia do Suá, em Vitória, na tarde deste domingo (10). O acidente aconteceu após uma perseguição da Guarda Municipal ao veículo, que foi utilizado em um roubo a uma farmácia no sábado (9), em Bento Ferreira, também na Capital, e identificado pela central de videomonitoramento. Três pessoas que estavam no carro fugiram.
Segundo a Guarda Municipal, o carro foi identificado na Ponte da Passagem, na altura de Jardim da Penha, por volta das 17h deste domingo (10). Os ocupantes tentaram fugir em direção ao Morro da Garrafa, mas acabaram batendo contra um poste na altura do Pronto Atendimento da Praia do Suá.
Os suspeitos conseguiram fugir a pé em direção ao Morro da Garrafa. Ainda de acordo com a Guarda, o veículo possui restrição de furto e roubo, e as placas eram clonadas. A Polícia Civil foi acionada para remover o veículo do local e a ocorrência será encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória.

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