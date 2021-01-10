Após perseguição, carro usado em roubo bate em poste na Praia do Suá

Carro que bateu em poste na Praia do Suá foi utilizado em roubo a farmácia neste sábado (9)

Segundo a Guarda Municipal, o carro foi identificado na Ponte da Passagem, na altura de Jardim da Penha, por volta das 17h deste domingo (10). Os ocupantes tentaram fugir em direção ao Morro da Garrafa, mas acabaram batendo contra um poste na altura do Pronto Atendimento da Praia do Suá.