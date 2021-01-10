Após perseguição, carro usado em roubo bate em poste na Praia do Suá

Um carro bateu contra um poste no bairro Praia do Suá, em Vitória, na tarde deste domingo (10). O acidente aconteceu após uma perseguição da Guarda Municipal ao veículo, que foi utilizado em um roubo a uma farmácia no sábado (9), em Bento Ferreira, também na Capital, e identificado pela central de videomonitoramento. Três pessoas que estavam no carro fugiram.
Segundo a Guarda Municipal, o carro foi identificado na Ponte da Passagem, na altura de Jardim da Penha, por volta das 17h deste domingo (10). Os ocupantes tentaram fugir em direção ao Morro da Garrafa, mas acabaram batendo contra um poste na altura do Pronto Atendimento da Praia do Suá.
Os suspeitos conseguiram fugir a pé em direção ao Morro da Garrafa. Ainda de acordo com a Guarda, o veículo possui restrição de furto e roubo, e as placas eram clonadas. A Polícia Civil foi acionada para remover o veículo do local e a ocorrência será encaminhada para a Delegacia Regional de Vitória.