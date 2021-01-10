Homem é flagrado transportando mais de 340 kg de maconha em Viana

Após a publicação da reportagem, a PRF enviou mais informações. Na versão original, o título e o corpo da matéria falavam de 350 kg de maconha apreendido, na verdade, são mais de 340 kg. A apreensão aconteceu no km 22 da BR-262, não no km 23 da BR-101, como havia sido informado anteriormente. O título e o texto foram corrigidos.