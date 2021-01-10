Homem é flagrado transportando mais de 340 kg de maconha em Viana

Correção
10/01/2021 - 12:08
Após a publicação da reportagem, a PRF enviou mais informações. Na versão original, o título e o corpo da matéria falavam de 350 kg de maconha apreendido, na verdade, são mais de 340 kg. A apreensão aconteceu no km 22 da BR-262, não no km 23 da BR-101, como havia sido informado anteriormente. O título e o texto foram corrigidos.
Um homem foi preso na manhã deste domingo (10) por transportar mais de 340 kg de maconha em um veículo Fiat Toro, com placa de Minas Gerais. O condutor estava vindo de São Paulo e tinha como destino final o bairro André Carloni, na Serra.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro foi parado na BR-262, altura do km 23, em Viana, após realizar uma ultrapassagem irregular. O motorista desceu do veículo, em atitude suspeita, o que levou os policiais a fazerem a busca e encontrar 18 fardos contendo vários tabletes de maconha, e 18 tabletes avulsos. Somado, o material apreendido chega a 343,25 kg, que estavam distribuídos na carroceria e na parte da frente do veículo.
A identidade do condutor ainda não foi confirmada. A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Cariacica, autuado em flagrante por tráfico de drogas interestadual e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
Atualização
10/01/2021 - 4:11
Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil retornou à demanda de A Gazeta com informações sobre a autuação do suspeito preso por transportar mais de 340 kg de maconha. A informação foi inserida no texto.
*Com informações de Daniela Cariello, da TV Gazeta