Homem é morto a tiros em bairro de Vitória

Um homem foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (09) no bairro do Cruzamento, em Vitória. De acordo com informações do Ciodes da Polícia Militar, o crime aconteceu às 12h20, e a PM foi acionada após várias denúncias de disparos de arma de fogo. Não há informações sobre a identidade da vítima, a autoria e nem a motivação do crime. A perícia foi acionada para atender a ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Ainda de acordo com a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido e não serão repassadas outras informações para não atrapalhar as investigações.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. Também é possível fazer a denúncia, inclusive com imagens e vídeos de ações criminosas, no site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.