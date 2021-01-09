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Violência

Homem é morto a tiros em bairro de Vitória

Crime aconteceu no bairro do Cruzamento no início da tarde deste sábado (09); ainda não há informações sobre a identidade da vítima, a autoria e nem a motivação do crime
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 jan 2021 às 18:54

Publicado em 09 de Janeiro de 2021 às 18:54

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Crime será investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi morto a tiros no início da tarde deste sábado (09) no bairro do Cruzamento, em Vitória. De acordo com informações do Ciodes da Polícia Militar, o crime aconteceu às 12h20, e a PM foi acionada após várias denúncias de disparos de arma de fogo. Não há informações sobre a identidade da vítima, a autoria e nem a motivação do crime. A perícia foi acionada para atender a ocorrência. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Ainda de acordo com a corporação, até o momento nenhum suspeito foi detido e não serão repassadas outras informações para não atrapalhar as investigações.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.
A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. Também é possível fazer a denúncia, inclusive com imagens e vídeos de ações criminosas, no site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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