Polícia prende suspeito de matar homem por causa de cachaça em Nova Venécia

Uma equipe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi responsável pela prisão Crédito: Fernando Madeira

Um homem de 47 anos, suspeito de matar um colega a pauladas, foi preso nesta sexta-feira (08) no distrito de Guaraná, em Aracruz , na região Norte do Espírito Santo . De acordo com a Polícia Civil , o crime se deu após um desentendimento entre eles por causa de uma garrafa de cachaça.

A agressão ocorreu no dia 02 de janeiro, no bairro Diadema, na cidade de Nova Venécia , no noroeste do Estado. A vítima foi socorrida e passou quatro dias internada, mas morreu na última quarta-feira (06), quatro dias depois do crime.

O titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, e responsável pela investigação, Wilian Dobrovosk, classificou o crime com motivação fútil. "Vítima e autor tiveram um desentendimento, porque o autor queria a cachaça que estava com a vítima. Na briga, o autor desferiu golpes com um pedaço de madeira", explicou o delegado.

As investigações começaram logo após o fato. Com a identificação do suspeito, a polícia solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva, que foi expedido nesta sexta-feira.

A prisão foi realizada pela equipe da DHPP de Nova Venécia. O suspeito estava em Aracruz, que fica cerca de 180 km da cidade onde o crime aconteceu.