Polícia impede realização de festa clandestina em Guarapari

Operação da Secretaria de Segurança impediu a realização de festa em Guarapari Crédito: Sesp/ Divulgação

Uma grande festa clandestina, que estava programada para acontecer na madrugada deste sábado (09) em Guarapari , no litoral do Espírito Santo , teve fim antes mesmo de começar. Durante uma operação, equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) descobriram a realização do evento, divulgado com o nome de "Paradise City", e impediram que ele acontecesse.

A festa seria realizada em um loteamento particular, na região conhecida como Portal de Santarina. No local, uma estrutura com caixas de som, bebidas, palco, equipamento para DJ e iluminação já estava montada.

A operação contou com a participação do secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, equipes da inteligência da polícia e servidores da Prefeitura de Guarapari.

Segundo a Sesp, assim que a equipe chegou ao local do evento, os fornecedores foram informados dos decretos e as penalidades da realização do evento e recolheram todos os materiais.

A operação também realizou a fiscalização de 12 estabelecimentos comerciais como bares, distribuidoras de bebidas e restaurantes na região. O objetivo era verificar se os protocolos de segurança e os decretos de prevenção à Covid-19 estavam sendo cumpridos.

Foram identificadas irregularidades em seis estabelecimentos, que foram notificados. Um deles funcionava sem alvarȧ de incêndio, e recebeu uma notificação do Corpo de Bombeiros. A prefeitura também emitiu três autos de infração.

Operação da polícia impede festa em Guarapari

Segundo o secretário Alexandre Ramalho, o trabalho de fiscalização vem sendo realizado em Guarapari, principalmente no período do verão e com a chegada de pessoas de outros Estados. Ele pediu a contribuição da população.

"Sempre que temos informações prévias, via denúncias, conseguimos agir e evitar que essas festas clandestinas aconteçam. Respeitamos muito o trabalho dos comerciantes e empresários de entretenimento, mas vivemos um momento ímpar na história e nossa prioridade é sempre salvar vidas e impedir a disseminação do vírus, se fazendo cumprir os decretos governamentais", afirmou.

POLÍCIA USA GÁS PARA ACABAR COM AGLOMERAÇÃO

Ainda na madrugada deste sábado, policiais militares que realizam o patrulhamento ostensivo também flagraram aglomeração de pessoas e uso de caixas de som na Praia das Castanheiras, no Centro de Guarapari.