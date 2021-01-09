Polícia impede realização de festa clandestina em Guarapari

Uma grande festa clandestina, que estava programada para acontecer na madrugada deste sábado (09) em Guarapari, no litoral do Espírito Santo, teve fim antes mesmo de começar. Durante uma operação, equipes da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) descobriram a realização do evento, divulgado com o nome de "Paradise City", e impediram que ele acontecesse.
A festa seria realizada em um loteamento particular, na região conhecida como Portal de Santarina. No local, uma estrutura com caixas de som, bebidas, palco, equipamento para DJ e iluminação já estava montada.
A operação contou com a participação do secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), coronel Alexandre Ramalho, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, equipes da inteligência da polícia e servidores da Prefeitura de Guarapari.
Segundo a Sesp, assim que a equipe chegou ao local do evento, os fornecedores foram informados dos decretos e as penalidades da realização do evento e recolheram todos os materiais.
A operação também realizou a fiscalização de 12 estabelecimentos comerciais como bares, distribuidoras de bebidas e restaurantes na região. O objetivo era verificar se os protocolos de segurança e os decretos de prevenção à Covid-19 estavam sendo cumpridos.
Foram identificadas irregularidades em seis estabelecimentos, que foram notificados. Um deles funcionava sem alvarȧ de incêndio, e recebeu uma notificação do Corpo de Bombeiros. A prefeitura também emitiu três autos de infração.
Operação da polícia impede festa em Guarapari
Segundo o secretário Alexandre Ramalho, o trabalho de fiscalização vem sendo realizado em Guarapari, principalmente no período do verão e com a chegada de pessoas de outros Estados. Ele pediu a contribuição da população.
"Sempre que temos informações prévias, via denúncias, conseguimos agir e evitar que essas festas clandestinas aconteçam. Respeitamos muito o trabalho dos comerciantes e empresários de entretenimento, mas vivemos um momento ímpar na história e nossa prioridade é sempre salvar vidas e impedir a disseminação do vírus, se fazendo cumprir os decretos governamentais", afirmou.
POLÍCIA USA GÁS PARA ACABAR COM AGLOMERAÇÃO
Ainda na madrugada deste sábado, policiais militares que realizam o patrulhamento ostensivo também flagraram aglomeração de pessoas e uso de caixas de som na Praia das Castanheiras, no Centro de Guarapari.
A equipe de segurança tentou dialogar com os participantes, mas precisou usar armamentos não letais, quando algumas pessoas ameaçaram jogar garrafas em direção aos militares. Foi necessário o uso de gás lacrimogêneo para dispersão das aglomerações. Ninguém ficou ferido ou foi detido na ação.