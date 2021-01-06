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Cerca de R$ 40 mil recuperados

Polícia recupera joias, drones e tablet furtados de casa em Alegre

Dois homens, de 43 e 51 anos, foram identificados e assumiram a autoria do crime; eles irão responder em liberdade por furto qualificado

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 19:28

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 jan 2021 às 19:28
Drones, joias e um tablet furtados pelos criminosos
A Polícia Civil recuperou itens de valor furtados de uma casa em Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil recuperou joias, dois drones e um tablet que foram furtados na madrugada do último domingo (3) de uma casa em Alegre, no Sul do Estado. Segundo a polícia, os objetos recuperados são avaliados em cerca de R$ 40 mil e os suspeitos, dois homens de 43 e 51 anos que já possuíam passagens pela polícia, serão indiciados por furto qualificado.
De acordo com a Polícia Civil, a dona da casa estava viajando no dia do crime. Uma vizinha teria ligado para ela, alertando que ouviu barulhos altos no local. A vítima retornou para casa, que fica no bairro Vila do Sul,  e encontrou o portão e janela dos fundos arrombados. Os objetos haviam sido levados.
Ela acionou a polícia, que conseguiu identificar os suspeitos nesta quarta-feira (6) utilizando imagens de câmeras de segurança. Segundo a Polícia Civil, inicialmente os suspeitos teriam negado o crime, mas acabaram assumindo a autoria e indicaram onde os itens estavam escondidos. Veja abaixo o vídeo dos suspeitos carregando o material furtado:
Ainda segundo a Polícia Civil, por não se tratar de uma prisão em flagrante, os dois suspeitos foram liberados após prestar depoimento. Eles serão indiciados por furto qualificado.

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