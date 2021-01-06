Carro de primos mortos em Atílio Vivácqua é encontrado incendiado

Algumas horas depois do assassinato de dois primos na tarde desta terça-feira (05), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, o carro das vítimas, que foi usado pelos atiradores na fuga, foi encontrado incendiado em uma estrada de chão próxima à BR 101 Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. O veículo estava totalmente destruído.
O crime aconteceu perto do novo parque de exposições de Atílio Vivácqua, na localidade de Amapá. Segundo a Polícia Militar, quatro homens encapuzados usaram um carro blindado, com placas de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, para matar Serlon Ramos de Abreu, de 45 anos, e Wellington Araujo da Silva, de 44 anos.
Ainda de acordo com a polícia, testemunhas contaram que os acusados tentaram fugir no carro em que chegaram, mas o veículo não funcionou e, por isso, os quatro homens tiraram Wellington do carro já morto e fugiram no veículo das vítimas. O carro dos suspeitos foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Wellington foi morto no carro, já Serlon tentou fugir e pulou da ponte, mas também foi atingido. O corpo de Bombeiros foi ao local para retirar o corpo de dentro do rio. Peritos da Polícia Civil analisaram a cena do crime e recolheram algumas provas, incluindo um celular.
A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (06), que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Atílio Vivacqua. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.