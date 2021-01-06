Carro de primos mortos em Atílio Vivácqua é encontrado incendiado

Algumas horas depois do duplo homicídio, na tarde desta terça-feira (05), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, o carro usado pelos atiradores na fuga foi encontrado incendiado Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

O crime aconteceu perto do novo parque de exposições de Atílio Vivácqua, na localidade de Amapá. Segundo a Polícia Militar , quatro homens encapuzados usaram um carro blindado, com placas de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, para matar Serlon Ramos de Abreu, de 45 anos, e Wellington Araujo da Silva, de 44 anos.

Ainda de acordo com a polícia, testemunhas contaram que os acusados tentaram fugir no carro em que chegaram, mas o veículo não funcionou e, por isso, os quatro homens tiraram Wellington do carro já morto e fugiram no veículo das vítimas. O carro dos suspeitos foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

O carro dos suspeitos foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul

Wellington foi morto no carro, já Serlon tentou fugir e pulou da ponte, mas também foi atingido. O corpo de Bombeiros foi ao local para retirar o corpo de dentro do rio. Peritos da Polícia Civil analisaram a cena do crime e recolheram algumas provas, incluindo um celular.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (06), que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Atílio Vivacqua. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

Dois homens são mortos no meio da rua em Atílio Vivácqua Crédito: Internauta