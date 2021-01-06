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Duplo homicídio

Carro de primos mortos em Atílio Vivácqua é encontrado incendiado

O veículo, que foi usado pelos atiradores na fuga, estava em uma estrada de chão próxima à BR 101. As vítimas foram mortas na tarde desta terça-feira (05)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

06 jan 2021 às 17:05

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 17:05

O veículo estava em uma estrada de chão, próximo à BR 101. As vítimas foram baleadas na tarde desta quinta-feira (05)
Algumas horas depois do duplo homicídio, na tarde desta terça-feira (05), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, o carro usado pelos atiradores na fuga foi encontrado incendiado Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul
Algumas horas depois do assassinato de dois primos na tarde desta terça-feira (05), em Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, o carro das vítimas, que foi usado pelos atiradores na fuga, foi encontrado incendiado em uma estrada de chão próxima à BR 101 Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. O veículo estava totalmente destruído.

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Primos são mortos no meio da rua em Atílio Vivácqua

O crime aconteceu perto do novo parque de exposições de Atílio Vivácqua, na localidade de Amapá. Segundo a Polícia Militar, quatro homens encapuzados usaram um carro blindado, com placas de Santana de Parnaíba, no Estado de São Paulo, para matar Serlon Ramos de Abreu, de 45 anos, e Wellington Araujo da Silva, de 44 anos.
Ainda de acordo com a polícia, testemunhas contaram que os acusados tentaram fugir no carro em que chegaram, mas o veículo não funcionou e, por isso, os quatro homens tiraram Wellington do carro já morto e fugiram no veículo das vítimas. O carro dos suspeitos foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Testemunhas contaram que os acusados tentaram fugir no carro em que chegaram, mas o veículo não funcionou
O carro dos suspeitos foi apreendido e levado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Crédito: Thales Rodrigues/TV Gazeta Sul
Wellington foi morto no carro, já Serlon tentou fugir e pulou da ponte, mas também foi atingido. O corpo de Bombeiros foi ao local para retirar o corpo de dentro do rio. Peritos da Polícia Civil analisaram a cena do crime e recolheram algumas provas, incluindo um celular.
A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (06), que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Atílio Vivacqua. Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
Dois homens são mortos no meio da rua em Atílio Vivácqua Crédito: Internauta
A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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