Primos são mortos no meio da rua em Atílio Vivácqua

Dois homens são mortos no meio da rua em Atílio Vivácqua Crédito: Internauta

O duplo homicídio aconteceu perto do novo parque de exposições da cidade, em cima de uma ponte. Um corpo ficou na rua e o outro caiu no rio. De acordo com a PM, as vítimas foram identificadas como Serlon Ramos de Abreu, de 45 anos, e Wellington Araujo da Silva, de 44 anos.

Moradores relataram que os dois homens estavam em um carro e foram perseguidos por um outro veículo com placa do Estado de São Paulo. Quando os primos foram alcançados, os atiradores efetuaram os disparos e mataram Wellington ainda dentro do carro. Em seguida, os criminosos tiraram o corpo dele do veículo. Serlon tentou fugir a pé, caiu da ponte e também foi alvejado.

Dois homens são mortos no meio da rua em Atílio Vivácqua Crédito: Internauta