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Primos são mortos no meio da rua em Atílio Vivácqua

Moradores relataram que ouviram vários tiros. Um corpo ficou na rua e o outro caiu no rio
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 jan 2021 às 20:33

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 20:33

Moradores relataram que ouviram vários tiros. Um corpo ficou na rua e outro caiu no rio.
Dois homens são mortos no meio da rua em Atílio Vivácqua Crédito: Internauta
Um crime chamou atenção da cidade de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (05). Dois homens foram mortos no meio da rua, por volta das 17h, próximo ao centro do município. Segundo a Polícia Militar, os dois são primos.
O duplo homicídio aconteceu perto do novo parque de exposições da cidade, em cima de uma ponte. Um corpo ficou na rua e o outro caiu no rio. De acordo com a PM, as vítimas foram identificadas como Serlon Ramos de Abreu, de 45 anos, e Wellington Araujo da Silva, de 44 anos.
Moradores relataram que os dois homens estavam em um carro e foram perseguidos por um outro veículo com placa do Estado de São Paulo. Quando os primos foram alcançados, os atiradores efetuaram os disparos e mataram Wellington ainda dentro do carro. Em seguida, os criminosos tiraram o corpo dele do veículo. Serlon tentou fugir a pé, caiu da ponte e também foi alvejado.
Moradores relataram que ouviram vários tiros. Um corpo ficou na rua e outro caiu no rio.
Dois homens são mortos no meio da rua em Atílio Vivácqua Crédito: Internauta
A polícia disse ainda que os bandidos abandonaram o veículo e fugiram no carro em que as vítimas estavam. A motivação do crime ainda é desconhecida.

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homicídio Atílio Vivácqua Polícia Militar
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