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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 08 a 14 de junho de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 08:55

Será uma semana de ajustes emocionais importantes para os nativos (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock)
Será uma semana de ajustes emocionais importantes para os nativos Crédito: Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock
Esta semana favorecerá reflexões importantes e ajustes emocionais. O baralho cigano revela um período de maior sensibilidade, em que atitudes impulsivas poderão gerar desgastes desnecessários. A astróloga e taróloga Sol Viana explica que equilíbrio e observação serão fundamentais para conduzir situações com mais clareza.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano precisará agir com estratégia e persistência diante dos obstáculos (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O ariano precisará agir com estratégia e persistência diante dos obstáculos Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “A Montanha” alerta para desafios e atrasos momentâneos. Evite insistir em resolver tudo com pressa. No amor, a paciência ajudará a evitar conflitos. No trabalho, obstáculos exigirão estratégia e persistência.

Touro

O taurino viverá uma semana de harmonia, reconhecimento e boas notícias (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O taurino viverá uma semana de harmonia, reconhecimento e boas notícias Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “O Buquê” indica harmonia, reconhecimento e momentos agradáveis. A semana favorecerá aproximações e boas notícias. No amor, gestos de carinho fortalecerão vínculos. No trabalho, valorização e apoio poderão surgir.

Gêmeos

O geminiano terá de fazer escolhas importantes e evitar adiar decisões (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O geminiano terá de fazer escolhas importantes e evitar adiar decisões Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “A Encruzilhada” aponta dúvidas e necessidade de escolhas importantes. Evite adiar decisões inevitáveis. No amor, a clareza será essencial para evitar confusões. No trabalho, caminhos diferentes começarão a surgir.

Câncer

O canceriano buscará mais segurança emocional e estabilidade na rotina (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O canceriano buscará mais segurança emocional e estabilidade na rotina Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “A Casa” destaca proteção emocional e necessidade de estabilidade. A semana favorecerá assuntos familiares e reorganização interna. No amor, a segurança emocional ganhará importância. No trabalho, equilíbrio e prudência serão necessários.

Leão

O leonino terá reconhecimento e avançará com mais confiança (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O leonino terá reconhecimento e avançará com mais confiança Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “O Sol” revela vitalidade, crescimento e confiança. A semana favorecerá conquistas e decisões mais firmes. No amor, alegria e aproximação fortalecerão as relações. No trabalho , o reconhecimento tenderá a aumentar.

Virgem

O virginiano deverá ter calma e agir com maturidade diante das situações (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O virginiano deverá ter calma e agir com maturidade diante das situações Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “Os Lírios” pede calma e maturidade diante das situações. Evite absorver problemas externos em excesso. No amor, o diálogo tranquilo favorecerá o entendimento. No trabalho, o equilíbrio emocional ajudará nos resultados.

Libra

O libriano deverá ouvir mais a própria intuição para evitar equívocos (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O libriano deverá ouvir mais a própria intuição para evitar equívocos Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “A Lua” indica sensibilidade elevada e necessidade de ouvir mais a intuição. Evite alimentar inseguranças ou expectativas irreais. No amor, as emoções estarão mais intensas. No trabalho, a percepção será importante para evitar erros.

Escorpião

O escorpiano verá soluções surgirem e pendências destravarem (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O escorpiano verá soluções surgirem e pendências destravarem Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “A Chave” mostra soluções e respostas importantes surgindo ao longo da semana. Algo que antes estava bloqueado começará a avançar. No amor, conversas trarão clareza emocional. No trabalho, oportunidades poderão destravar pendências.

Sagitário

O sagitariano receberá novidades que movimentarão seus planos (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O sagitariano receberá novidades que movimentarão seus planos Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “O Cavaleiro” anuncia movimento e novidades inesperadas. A semana favorecerá iniciativas rápidas e mudanças positivas. No amor, encontros e mensagens movimentarão o emocional. No trabalho, respostas chegarão mais rápido do que o esperado.

Capricórnio

O capricorniano precisará de organização e disciplina para se destacar (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O capricorniano precisará de organização e disciplina para se destacar Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “A Torre” indica necessidade de organização e foco. Evite o isolamento emocional excessivo. No amor, a maturidade será importante para fortalecer vínculos. No trabalho, disciplina e planejamento farão a diferença.

Aquário

O aquariano ampliará conexões e poderá encontrar oportunidades valiosas (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O aquariano ampliará conexões e poderá encontrar oportunidades valiosas Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “O Jardim” favorece conexões sociais e novas oportunidades . A semana trará trocas positivas e encontros importantes. No amor, a leveza aproximará as relações. No trabalho, contatos poderão abrir portas interessantes.

Peixes

O pisciano deverá dar mais atenção às finanças e às possibilidades de crescimento (Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock)
O pisciano deverá dar mais atenção às finanças e às possibilidades de crescimento Crédito: Imagem: Sasha_Ivanova | Shutterstock
A carta “O Peixe” revela movimento financeiro e maior atenção aos recursos materiais. Evite gastos impulsivos ou decisões precipitadas. No amor, a estabilidade emocional será necessária. No trabalho, possibilidades de crescimento começarão a aparecer.
Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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