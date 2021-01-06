Com ajuda de cão farejador, maconha é apreendida na Rodoviária de Vitória

Cadela Kira atuou na operação que apreendeu maconha em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Espírito Santo

Quase três quilos de maconha que seriam enviados por meio de uma transportadora para Ecoporanga , no Norte do Espírito Santo , foram apreendidos nesta terça-feira (5) na Rodoviária de Vitória. Segundo informações da Polícia Civil , uma pequena caixa de papelão com 2,7 quilos do entorpecente estava entre as bagagens para não levantar nenhuma suspeita. Apesar disso, o material foi farejado pela cadela Kira.

A operação foi realizada por uma equipe do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) e contou com o apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), da Polícia Militar

Your browser does not support the video tag.

“Chegamos a este carregamento a partir de levantamentos feitos pela equipe do Denarc. O entorpecente seria levado para Ecoporanga, por meio de uma transportadora, como se fosse uma encomenda comum. A empresa colaborou com as investigações e prestou todo o auxílio ao nosso trabalho”, explicou o titular do Denarc, delegado Tarcísio Otoni.

O comandante da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc), major Carlos Magno, destacou o papel do cabo Menezes, juntamente com a cadela Kira: “O resultado da integração policial militar e o cão de faro é o exemplo da complementariedade e a PMES estará sempre à disposição de todo o Sistema de Segurança Pública para a devida atuação".

A droga estava escondida no meio da bagagem, mas foi descoberta pela cadela Kira Crédito: Divulgação | Polícia Civil do Espírito Santo

Kira, a cadela que descobriu o entorpecente, é uma pastor belga malinois, criação própria do canil da PMES e filha do cão Eudis, que também atua na Cioc.