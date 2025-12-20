Violência

Dois suspeitos morrem em confronto com a Polícia Militar em Fundão

Nayroni de Almeida Rodrigues e Felipe Lima de Souza, com passagens por tráfico de drogas e homicídio, teriam resistido à ordem de prisão e foram baleados

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 13:13

Casa em Fundão onde Nayroni (com bigode) e Felipe (placa da Sejus) estavam escondidos e foram baleados Crédito: Fabricio Crhist/TV Gazeta

Durante operação da Polícia Militar na noite de sexta-feira (19) no município de Fundão, na Região Metropolitana da Grande Vitória, dois suspeitos foram mortos. Com passagem por tráfico de drogas e homicídios, Nayroni de Almeida Rodrigues, 32 anos, e Felipe Lima de Souza, 31, teriam resistido à ordem de prisão e acabaram baleados no confronto.

Conforme informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta, Nayroni e Felipe foram atingidos durante uma ação da força tática da PM, na região conhecida como Morro do Caneco, no centro de Fundão. Os policiais foram para o município para cumprir dois mandados de prisão por homicídio contra Nayroni, que já havia sido preso pelo crime e possuía um extenso histórico criminal. Ele era apontado como um dos criminosos mais procurados da Serra e seria o líder do tráfico de drogas no bairro Chapada Grande.

Os militares tinham a informação que Nayroni estaria escondido em uma casa da região e fizeram um cerco ao imóvel. Ao chegar ao local, a PM identificou também a presença de Felipe, que estaria atuando como segurança e tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas. Segundo a PM informou à reportagem, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram os disparos.

Testemunhas contaram que os dois foram socorridos pelos policiais até o Pronto Atendimento (PA) de Fundão. Felipe já chegou morto à unidade de saúde. Ele havia sido atingido por disparos na cabeça. Já Nayroni foi alvejado na barriga e nas costas e ainda estava consciente, pediu socorro, mas acabou morrendo durante atendimento. Os corpos foram recolhidos na manhã deste sábado (20) pela polícia científica e levados para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.

A ocorrência foi registrada como 'mortes por intervenção a legal de agentes do Estado'. Durante a operação, foram apreendidas duas pistolas nove milímetros e munição, entregues posteriormente no município vizinho, na delegacia de Aracruz. O material será enviado para o Departamento de Balística Forense. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

