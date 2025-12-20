Home
>
Polícia
>
Homem agride esposa, invade casa de vizinha com faca e é preso em Aracruz

Homem agride esposa, invade casa de vizinha com faca e é preso em Aracruz

Caso teria ocorrido na manhã de sexta-feira (19), quando policiais militares foram acionados para verificar uma situação de briga de casal no bairro São Marcos

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 11:40

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Um homem foi preso na manhã deste sábado (20) após agredir a esposa, de 20 anos, no bairro São Marcos, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo. O suspeito, que não teve a identidade revelada pela polícia, chegou a invadir a casa de uma vizinha armado com uma faca após agredir a própria companheira. Na residência invadida, a filha da dona do imóvel precisou se trancar no banheiro para se esconder do agressor.

Recomendado para você

Caso teria ocorrido na manhã de sexta-feira (19), quando policiais militares foram acionados para verificar uma situação de briga de casal no bairro São Marcos

Homem agride esposa, invade casa de vizinha com faca e é preso em Aracruz

Condutor teria perdido a direção do veículo em uma curva; fazendo com que o capotasse e depois colidisse no barranco às margens da rodovia

Motorista morre após carro capotar e bater em barranco em Cachoeiro de Itapemirim

Caso aconteceu na quarta-feira (17) na Avenida Central de Laranjeiras; homem foi encaminhado para a delegacia

Fiscalização de trânsito termina em confusão na Serra

O caso teria ocorrido na manhã de sexta-feira (19), quando policiais militares foram acionados para verificar uma situação de briga de casal no bairro. A informação inicial era de que o homem estaria agredindo a esposa em casa e, ao chegar ao local, a PM ouviu gemidos vindos do interior da residência.

Fora da casa, uma testemunha disse aos policiais que o suspeito havia fugido. Quando a guarnição entrou no imóvel, a vítima foi encontrada caída inconsciente no chão de um quarto, em meio a destroços de tijolos. A mulher foi socorrida ao Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra. Os ferimentos dela e o tipo de agressão sofrida não foram detalhados pela Polícia Militar.

Leia mais

Imagem - Operação do MPES apura possível simulação de confronto policial para encobrir homicídio

Operação do MPES apura possível simulação de confronto policial para encobrir homicídio

Em meio ao atendimento da ocorrência, uma mulher vizinha do casal pediu aos policiais que fossem até a casa dela, porque o suspeito havia invadido a residência armado com uma faca. Dentro do imóvel, a filha da mulher se escondeu no banheiro e ligou para a mãe para relatar a situação e pedir ajuda.

Quando a polícia chegou ao local, porém, o homem já havia fugido. Segundo a Polícia Civil, ele só foi detido na manhã deste sábado por uma equipe do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. A guarnição, em nota enviada à reportagem, destaca que não tem mais detalhes sobre a ocorrência. A autuação do suspeito também não foi divulgada.

Leia mais

Imagem - Câmara de São Mateus aprova aumento do número de vereadores para 2028

Câmara de São Mateus aprova aumento do número de vereadores para 2028

Imagem - Fraude no café: Justiça do ES manda soltar mais um suspeito

Fraude no café: Justiça do ES manda soltar mais um suspeito

Imagem - Motorista morre após carro capotar e bater em barranco em Cachoeiro de Itapemirim

Motorista morre após carro capotar e bater em barranco em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais