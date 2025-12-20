Violência

Homem agride esposa, invade casa de vizinha com faca e é preso em Aracruz

Caso teria ocorrido na manhã de sexta-feira (19), quando policiais militares foram acionados para verificar uma situação de briga de casal no bairro São Marcos

Um homem foi preso na manhã deste sábado (20) após agredir a esposa, de 20 anos, no bairro São Marcos, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo. O suspeito, que não teve a identidade revelada pela polícia, chegou a invadir a casa de uma vizinha armado com uma faca após agredir a própria companheira. Na residência invadida, a filha da dona do imóvel precisou se trancar no banheiro para se esconder do agressor.

O caso teria ocorrido na manhã de sexta-feira (19), quando policiais militares foram acionados para verificar uma situação de briga de casal no bairro. A informação inicial era de que o homem estaria agredindo a esposa em casa e, ao chegar ao local, a PM ouviu gemidos vindos do interior da residência.

Fora da casa, uma testemunha disse aos policiais que o suspeito havia fugido. Quando a guarnição entrou no imóvel, a vítima foi encontrada caída inconsciente no chão de um quarto, em meio a destroços de tijolos. A mulher foi socorrida ao Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra. Os ferimentos dela e o tipo de agressão sofrida não foram detalhados pela Polícia Militar.

Em meio ao atendimento da ocorrência, uma mulher vizinha do casal pediu aos policiais que fossem até a casa dela, porque o suspeito havia invadido a residência armado com uma faca. Dentro do imóvel, a filha da mulher se escondeu no banheiro e ligou para a mãe para relatar a situação e pedir ajuda.

Quando a polícia chegou ao local, porém, o homem já havia fugido. Segundo a Polícia Civil, ele só foi detido na manhã deste sábado por uma equipe do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. A guarnição, em nota enviada à reportagem, destaca que não tem mais detalhes sobre a ocorrência. A autuação do suspeito também não foi divulgada.

