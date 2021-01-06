Suspeita de tramar roubo que acabou em morte do irmão devia R$ 17 mil a ele

Caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira

Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Rafael da Silva Sousa, de 38 anos, era agiota e tinha emprestado dinheiro a juros para a irmã. Para não pagar a dívida, de acordo com as investigações da Polícia Civil, a irmã, que não teve o nome divulgado pela polícia, contratou os suspeitos para roubar as notas promissórias da dívida na casa de Rafael.

Um dos suspeitos de matar Rafael, Weverton Caldon estava preso, cumprindo pena por tráfico de drogas, cometeu o crime depois de receber o benefício da saidinha e deixar o presídio.

Ele, o irmão dele e mais um amigo foram contratados pela irmã da vítima para roubar a casa, mas quando foram identificados pelo homem, acabaram cometendo o latrocínio.

Após serem identificados, os suspeitos amarraram e executaram a vítima com pelo menos cinco tiros. A Polícia Civil prendeu a suspeita de ser o mandante do crime e dois dos três executores.

O foragido é o Weverton Caldon, que teria cometido o crime enquanto aproveitava o benefício da saidinha. Um dia depois de cometer o crime, ele voltou para o presídio, dentro do prazo estabelecido pela Justiça.

Em outubro, quando ainda era investigado pelo crime, Weverton deixou o presídio novamente após ganhar outro benefício da saída temporária. Desta vez, porém, ele não voltou para o sistema prisional e está foragido desde então.

A Polícia acredita que ele desconfiava de que as investigações do latrocínio estavam se aproximando dele.

De outubro para cá, Weverton ainda é suspeito de cometer outro homicídio.

Os detalhes da investigação foram divulgados durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (06), que contou com a participação do secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e do titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Venda Novo do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres.

Além dela – que está presa – outros três suspeitos de envolvimento no latrocínio foram presos pela Polícia Civil.

Após ter a casa roubada em novembro do ano passado, na localidade de Peçanha, interior de Domingos Martins, o homem foi encontrado morto, com as mãos amarradas, no município de Venda Nova do Imigrante, na mesma região.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, a irmã da vítima encomendou um roubo contra o próprio irmão.