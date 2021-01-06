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Região Serrana

Suspeita de tramar roubo que acabou em morte do irmão devia R$ 17 mil a ele

Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Rafael da Silva Sousa, de 38 anos, era agiota e tinha emprestado dinheiro a juros para a irmã
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

06 jan 2021 às 13:37

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:37

Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Fernando Madeira
A mulher suspeita de encomendar um roubo que resultou na morte do próprio irmão no município de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, devia R$ 17 mil para a vítima.
Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Rafael da Silva Sousa, de 38 anos, era agiota e tinha emprestado dinheiro a juros para a irmã. Para não pagar a dívida, de acordo com as investigações da Polícia Civil, a irmã, que não teve o nome divulgado pela polícia, contratou os suspeitos para roubar as notas promissórias da dívida na casa de Rafael.

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Um dos suspeitos de matar Rafael, Weverton Caldon estava preso, cumprindo pena por tráfico de drogas, cometeu o crime depois de receber o benefício da saidinha e deixar o presídio.
Ele, o irmão dele e mais um amigo foram contratados pela irmã da vítima para roubar a casa, mas quando foram identificados pelo homem, acabaram cometendo o latrocínio.
Após serem identificados, os suspeitos amarraram e executaram a vítima com pelo menos cinco tiros. A Polícia Civil prendeu a suspeita de ser o mandante do crime e dois dos três executores.
O foragido é o Weverton Caldon, que teria cometido o crime enquanto aproveitava o benefício da saidinha. Um dia depois de cometer o crime, ele voltou para o presídio, dentro do prazo estabelecido pela Justiça.
Em outubro, quando ainda era investigado pelo crime, Weverton deixou o presídio novamente após ganhar outro benefício da saída temporária. Desta vez, porém, ele não voltou para o sistema prisional e está foragido desde então.
A Polícia acredita que ele desconfiava de que as investigações do latrocínio estavam se aproximando dele.
De outubro para cá, Weverton ainda é suspeito de cometer outro homicídio.
Os detalhes da investigação foram divulgados durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (06), que contou com a participação do secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e do titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Venda Novo do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres.
Além dela – que está presa – outros três suspeitos de envolvimento no latrocínio foram presos pela Polícia Civil.
Após ter a casa roubada em novembro do ano passado, na localidade de Peçanha, interior de Domingos Martins, o homem foi encontrado morto, com as mãos amarradas, no município de Venda Nova do Imigrante, na mesma região.
De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, a irmã da vítima encomendou um roubo contra o próprio irmão.
No entanto, o homem foi assassinado com cinco tiros após reconhecer os executores do roubo. Dos três homens que foram presos e respondem como executores do crime, dois seguem detidos e um fugiu do sistema prisional. Outras informações sobre o crime serão passadas em coletiva de imprensa que será realizada na manhã desta quarta-feira (06).

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