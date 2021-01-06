Mulher é suspeita de tramar roubo que resultou na morte do próprio irmão no ES

Uma mulher é suspeita de encomendar um roubo que resultou na morte do próprio irmão no município de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. Além dela – que está presa – outros três suspeitos de envolvimento no latrocínio foram presos pela Polícia Civil. Após ter a casa roubada em novembro do ano passado, na localidade de Peçanha, interior de Domingos Martins, o homem foi encontrado morto, com as mãos amarradas, no município de Venda Nova do Imigrante, na mesma região.
De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, a irmã da vítima encomendou um roubo contra o próprio irmão. No entanto, o homem foi assassinado com cinco tiros após reconhecer os executores do roubo.
Dos três homens que foram presos e respondem como executores do crime, dois seguem detidos e um fugiu do sistema prisional. Outras informações sobre o crime serão passadas em coletiva de imprensa que será realizada na manhã desta quarta-feira (06).