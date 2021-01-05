Homem confessa que matou o próprio irmão em Linhares

Terminou com um desfecho trágico o desaparecimento do engenheiro florestal Marcos Gabriel Braz Lima, 24 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele não era visto desde a última quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Civil, o irmão da vítima, de 28 anos, confessou o crime e levou os policiais até um canavial onde jogou o corpo do jovem.
De acordo com o delegado chefe da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o homem disse que teria brigado com a vítima após o falecimento da mãe deles.
A vítima foi assassinada na própria residência, arrastada até o veículo do irmão e depois foi jogada na região onde foi encontrada. O irmão confesso que uma marreta que teria sido usada no crime, ele disse que também jogou a ferramenta no local. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido por ocultação de cadáver e homicídio.
O corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição e será levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
DESAPARECIMENTO
O engenheiro florestal era morador do bairro Conceição. Ele teria desaparecido depois que o irmão mais velho encontrou a mãe morta na manhã de quarta-feira (30). Segundo a polícia, a mulher morreu de causas naturais.
Na época do desaparecimento, parentes acreditavam que Marco Gabriel entrou em desespero ao ver a mãe morta e saiu de casa sem rumo. Durante as buscas a família registrou um boletim de ocorrência e fez uma campanha nas redes sociais para tentar localizar o jovem.