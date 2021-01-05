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Crime em família

Homem confessa que matou o próprio irmão em Linhares

Marcos Gabriel Braz Lima, de 24 anos, estava desaparecido desde o dia 30 de dezembro. O irmão indicou aos policiais um canavial onde o corpo dele foi jogado.  Ele desapareceu depois da morte da mãe
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:48

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:48

Corpo do jovem foi encontrado em um C
Corpo do jovem foi encontrado em um canavial no interior de Linhares Crédito: Luiz Zardini
Terminou com um desfecho trágico o desaparecimento do engenheiro florestal Marcos Gabriel Braz Lima, 24 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Ele não era visto desde a última quarta-feira (30). De acordo com a Polícia Civil, o irmão da vítima, de 28 anos, confessou o crime e levou os policiais até um canavial onde jogou o corpo do jovem.
De acordo com o delegado chefe da Delegacia Regional de Linhares, Fabrício Lucindo, o homem disse que teria brigado com a vítima após o falecimento da mãe deles.
Corpo estava em um canavial de Linhares
Corpo estava em um canavial de Linhares Crédito: Luiz Zardini
A vítima foi assassinada na própria residência, arrastada até o veículo do irmão e depois foi jogada na região onde foi encontrada. O irmão confesso que uma marreta que teria sido usada no crime, ele disse que também jogou a ferramenta no local. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido por ocultação de cadáver e homicídio.
O corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de decomposição e será levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. 

DESAPARECIMENTO

O engenheiro florestal era morador do bairro Conceição. Ele teria desaparecido depois que o irmão mais velho encontrou a mãe morta na manhã de quarta-feira (30). Segundo a polícia, a mulher morreu de causas naturais.
Na época do desaparecimento, parentes acreditavam que Marco Gabriel entrou em desespero ao ver a mãe morta e saiu de casa sem rumo. Durante as buscas a família registrou um boletim de ocorrência e fez uma campanha nas redes sociais para tentar localizar o jovem.

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